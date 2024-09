Crash di Esplora file in Windows 11? Microsoft ha risolto il bug

Di recente sempre più utenti di Windows 11 hanno segnalato problemi riguardo Esplora file, con tanto di blocchi senza apparente motivo. Come comunicato attraverso un post nel Feedback Hub per i tester Insider, Microsoft sembra aver finalmente risolto questo problema.

Il sito Windows Lastest ha spiegato come, attraverso la nota, Microsoft abbia voluto fare chiarezza rispetto ai recenti crash e bug. L’azienda di Redmond, attraverso una correzione inclusa nella build Insider 22635.4005, avrebbe ripristinato il corretto funzionamento di Esplora file. Nella maggior parte dei casi registrati, al momento di aprire lo strumento tramite la barra delle applicazioni Esplora file smette di funzionare e si blocca, rendendo impossibile all’utente proseguire.

Esplora File e i bug: il difficile passato di uno degli strumenti fondamentali in ambiente Windows

Nonostante le comunicazioni di Microsoft va considerato come l’ultimo aggiornamento importante del sistema operativo, ovvero KB5041587, non risolve ancora il bug. Nonostante ciò, già questo update proponeva alcune migliorie significative riguardanti Esplora file, con vantaggi in termini di prestazioni e stabilità. Con il prossimo aggiornamento ufficiale di Windows 11, con tutta probabilità, la correzione sarà resa disponibile anche per gli utenti che non partecipano al programma Windows Insider.

Secondo quanto riportato, Microsoft ha comunque voluto chiarire come arresti anomali e altri problemi relativi a Esplora file potrebbero essere anche relativi ad altre cause. Proprio per questo motivo, la compagnia ha esortato gli utenti a segnalare eventuali ulteriori problemi che riguardano questo strumento.

Poco più di un anno fa Esplora file è stato protagonista di un curioso errore che, per assurdo, ha reso lo strumento molto più reattivo della norma. Non tutte le volte i bug relativi al più recente sistema operativo di Microsoft sono così benevoli. A giugno 2023, per esempio, è stato segnalato un errore sempre relativo al medesimo strumento che causava un preoccupante sovraccarico della CPU.