Crea il tuo sito web con IONOS: builder intuitivo, economico e potenziato dall’AI

MyWebsite Now di IONOS permette di creare un sito web intuitivo e professionale con dominio incluso, strumenti IA e SEO.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 25 ago 2025
Immagina di poter portare online la tua idea in poche ore, senza dover imparare linguaggi di programmazione o affidarti a costosi sviluppatori. Con MyWebsite Now di IONOS, il sito web diventa un’estensione naturale del tuo progetto: intuitivo, veloce e professionale. Che tu sia un imprenditore, un creativo o un libero professionista, oggi puoi costruire la tua presenza digitale con semplicità, sfruttando template moderni, strumenti basati sull’intelligenza artificiale e un ecosistema completo per crescere online.

Scegli Ionos per il tuo nuovo progetto online

Offerta esclusiva: primo anno gratuito

Per chi sceglie MyWebsite Now Plus, IONOS propone un’offerta imperdibile: un anno gratuito con 120 € di sconto (0 €/mese per 12 mesi, IVA escl.). Una soluzione ideale per iniziare subito senza costi iniziali.

Tre pacchetti per ogni esigenza

IONOS ha strutturato la sua offerta in tre piani, adatti a diverse esigenze:

  • Plus (0 €/mese per il primo anno, poi 18 €/mese, IVA escl.)
    Maggiore libertà creativa con fino a 200 pagine, 50 GB di spazio, generatore di testo e immagini IA, strumenti SEO e booking online.

  • Starter (6 €/mese per 6 mesi, IVA escl.)
    Perfetto per i principianti, include dominio e-mail da 2 GB, spazio da 10 GB e fino a 10 pagine.

  • Pro (18 €/mese per 6 mesi, IVA escl.)
    Soluzione avanzata con pagine e spazio illimitati, 50 GB di e-mail sincronizzabili, strumenti di ottimizzazione SEO professionali e funzionalità di analisi avanzata.

Creare il tuo sito web in tre passi

Con MyWebsite Now puoi portare online il tuo progetto in tempi record:

  1. Scegli un template tra le decine disponibili (business, fotografia, ristorante, immobiliare, matrimonio, viaggi).

  2. Aggiungi i tuoi contenuti: testi, immagini e sezioni responsive ottimizzate per ogni dispositivo.

  3. Personalizza il layout con colori, tipografia e palette generate anche dall’intelligenza artificiale.

Un ecosistema completo per la tua presenza online

IONOS integra nel pacchetto MyWebsite Now strumenti di valore: dominio gratuito con SSL, SEO integrato, design responsive, caselle e-mail professionali e consulente personale per ogni cliente. Inoltre, con marketingRadar e rankingCoach, puoi analizzare il mercato, monitorare la concorrenza e ottimizzare la tua visibilità sui motori di ricerca.

Per conoscere l’offerta completa di MyWebsite Now clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

