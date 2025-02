Cresci sui social più velocemente grazie all'intelligenza artificiale

Per crescere sui social più velocemente hai ora una nuova arma a tua disposizione: l’intelligenza artificiale. È ormai sotto gli occhi di tutti che l’esplosione dell’AI stia trasformando interi settori, e i social media non sono da meno.

A questo proposito ti segnaliamo Vista Social, tra le piattaforme di riferimento per la gestione delle campagne social di creator e aziende. Alla base del suo successo c’è l’integrazione con l’intelligenza artificiale, grazie alla quale è possibile ottenere risultati migliori nel minor tempo possibile, per una crescita da subito tangibile.

I principali punti di forza della piattaforma Vista Social

L’utilizzo di Vista Social permette ai content creator e alle aziende di creare nuovi post ad una velocità dieci volte superiore rispetto alle loro abitudini. Alla velocità si unisce poi la qualità dei contenuti, più coinvolgenti e dunque più remunerativi in termini di conversione e potenziale guadagno.

Il segreto? ChatGPT. Lo strumento AI disponibile all’interno della piattaforma è infatti alimentato dal potente chatbot di OpenAI, autentico punto di riferimento nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. Fino ad oggi la maggior parte delle persone lo ha sfruttato per aumentare la produttività in ambito lavorativo, ma nulla vieta di usarlo anche per crescere più velocemente sui social.

Crescita, crescita, e ancora crescita. Spesso e volentieri sui social questa parola è accompagnata da un aumento significativo dell’engagement: in questo senso, Vista Social offre una dashboard completa tramite cui è possibile gestire commenti, menzioni e messaggi provenienti dalle principali piattaforme di social media, come possono essere Instagram, Facebook, TikTok, X e Pinterest.

L’offerta di Vista Social

Il piano Standard di Vista Social, ideato volutamente per i content creator, costa 39 dollari al mese e include l’assistente AI alimentato da ChatGPT, gli strumenti di engagement, pubblicazione e pianificazione dei contenuti, i report e fino a 8 profili social. All’inizio è anche disponibile una prova gratuita di 14 giorni.