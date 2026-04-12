Crisi PC secondo Framework: verso un futuro senza proprietà dei dispositivi

Il modello di proprietà nel settore PC sta cambiando in profondità.

Non si tratta solo di hardware: firmware chiusi, componenti non sostituibili, abbonamenti software e integrazioni forzate stanno ridisegnando il rapporto tra utente e dispositivo.

A sollevare la questione con forza è stato il CEO di Framework, ovvero Nirav Patel, azienda nota per i suoi laptop modulari e riparabili, che ha messo in discussione una tendenza sempre più evidente nell’industria tech.

Quando “comprare” non significa più “possedere”

L’utente medio oggi acquista un dispositivo, ma ne ottiene una versione vincolata: batterie non removibili, componenti saldati, sistemi di autenticazione hardware che impediscono sostituzioni fai-da-te.

A questo si aggiunge il layer software — sistemi operativi che richiedono account obbligatori, aggiornamenti forzati, funzionalità che migrano da locale a cloud senza preavviso. Il modello software-as-a-service ha normalizzato la dipendenza continua: paghi non per avere, ma per accedere. Le ricadute pratiche sono concrete: costi crescenti nel lungo periodo, impossibilità di riparare in autonomia, obsolescenza programmata accelerata. Il concetto di right to repair — il diritto di aprire, modificare e riparare ciò che si è acquistato — diventa così uno degli ultimi presidi di controllo reale rimasti all’utente.

Framework contro la corrente: un modello alternativo documentato

Framework non è solo un’azienda che produce laptop. È, al momento, uno dei pochi casi verificabili di produttore che ha costruito un business intorno alla modularità reale: componenti sostituibili dall’utente, documentazione aperta, parti disponibili separatamente.

I dati sul ciclo di vita dei dispositivi Framework rispetto alla media di mercato mostrano una differenza significativa in termini di longevità e costo totale di gestione. Questo approccio dimostra che il modello chiuso non è una necessità tecnica, ma una scelta di business. Le aziende possono progettare per la riparabilità — semplicemente, nella maggior parte dei casi, scelgono di non farlo.

Cosa cambia per chi compra un PC nel 2026

La trasformazione in corso ha implicazioni dirette e misurabili. Minore libertà di modifica, maggiore dipendenza dai produttori per aggiornamenti e riparazioni, costi ricorrenti che sostituiscono l’acquisto unico. Sul fronte regolatorio, le normative europee sul diritto alla riparazione e l’attenzione crescente alla sostenibilità stanno creando pressione sull’industria — ma i tempi di adozione restano lenti.

La domanda che il dibattito sollevato da Framework mette sul tavolo è precisa: nel 2026, cosa significa davvero possedere un dispositivo? La risposta dipende sempre meno dall’hardware e sempre più da licenze, servizi e scelte di design deliberate. Per chi acquista un PC oggi, capire questa dinamica non è un esercizio teorico — è una variabile economica concreta.