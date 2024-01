Cuffie Bluetooth a prezzo WOW: -34% sulle JBL Live 460NC

Sei alla ricerca di cuffie on-ear Bluetooth di qualità? Oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato, perché le JBL LIVE 460NC con cancellazione adattiva del rumore e autonomia di 50 ore sono scontate del 34% su Amazon e costano dunque 86 euro, spedizione compresa.

Le JBL LIVE 460NC sono cuffie Bluetooth con cancellazione adattativa del rumore: su Amazon sono un successo

Le JBL LIVE 460NC sono realizzate in plastica e tessuto, con l’archetto regolabile in modo da adattarsi a qualsiasi testa. Le cuffie Bluetooth sono dotate di driver da 40 mm, che producono un suono ricco e potente, e supportano la cancellazione del rumore, efficace nell’eliminare i rumori ambientali, come il traffico, le voci e i suoni dell’aria condizionata.

La qualità del suono è certamente uno dei punti di forza. I già citati driver da 40 mm producono un suono ricco e potente, con bassi profondi e alti nitidi. In generale, il suono è ben bilanciato e piacevole all’ascolto.

Le cuffie integrano anche un microfono e questo significa che possono essere utilizzate anche per le chiamate (il microfono cattura la voce in modo chiaro e nitido, anche in ambienti rumorosi) e comunicare con l’assistente virtuale del proprio smartphone (per i dispositivi Android, è richiesta almeno la versione 6.0), come Siri e Google Assistant.

Utilissimi sul padiglione destro i pulsanti fisici per regolare il volume e gestire la riproduzione dei contenuti multimediali, come video e brani musicali.

In termini di autonomia, le JBL LIVE 460NC garantiscono una durata di circa 50 ore quando la cancellazione del rumore è disattiva. Con ANC attivato, invece, l’autonomia dovrebbe essere poco più 30 ore.

