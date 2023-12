Se cerchi la qualità ma non hai alcuna intenzione di spendere cifre esorbitanti, la migliore soluzione è proposta su Amazon. Le cuffie Sony MDR-ZX310 costano attualmente solo 19,90€, spedizione gratuita. E se la acquisti ora, la consegna è garantita prima di Natale. Insomma, le puoi tenere in considerazione anche come regalo da posizionare sotto l’albero.

Le cuffie sono vendute e spedite da Compy Online, venditore professionale con 88% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Spesa minima per le cuffie cablate di Sony: perfette anche come regalo di Natale

Le MDR-ZX310 hanno un design on-ear e sono comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. I padiglioni sono imbottiti con un materiale morbido e traspirante, che aiuta a ridurre la pressione sulle orecchie. L’archetto è regolabile, quindi puoi adattarlo alla forma della tua testa per ottenere una vestibilità perfetta. Le cuffie sono anche pieghevoli, quindi facili da trasportare.

Le cuffie di Sony sono dotate di driver da 30 mm che offrono un audio potente e bilanciato. I bassi sono profondi e definiti, i medi sono chiari e nitidi e gli alti sono cristallini. Sono dunque ottime per ascoltare musica, guardare film e giocare ai videogiochi. Offrono un’esperienza audio coinvolgente che ti farà immergere completamente nel tuo contenuto.

Le MDR-ZX310 sono dotate di un connettore audio da 3,5 mm. Puoi collegarle dunque a diversi dispositivi, come smartphone, tablet, computer e controller per console. Le cuffie non sono dotate di Bluetooth tuttavia la connessione cablata è affidabile e fornisce un audio di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.