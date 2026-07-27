CXMT lancia la sfida i grandi produttori DRAM con prezzi molto più bassi

Il mercato globale delle memorie DRAM si prepara a una possibile fase di discontinuità, spinta da nuove dinamiche competitive.

Diverse analisi indicano che il produttore cinese ChangXin Memory Technologies (CXMT) stia adottando una politica di prezzi particolarmente aggressiva per espandere rapidamente la propria presenza.

Questa strategia si inserisce in un contesto di forte crescita della domanda, alimentata da Intelligenza Artificiale, data center e dispositivi consumer. Storicamente dominato da Samsung, SK hynix e Micron, il settore potrebbe quindi assistere a un riequilibrio degli assetti. Il rischio è quello di una pressione sui margini e di un cambiamento nelle strategie produttive, in un comparto da sempre caratterizzato da cicli di espansione e contrazione dei prezzi.

La spinta competitiva e i nuovi equilibri del mercato DRAM

Secondo gli analisti, CXMT avrebbe iniziato a proporre moduli DDR4 a prezzi inferiori rispetto ai concorrenti internazionali.

L’obiettivo non sarebbe tanto la redditività immediata, quanto piuttosto la conquista di quote di mercato attraverso volumi elevati e maggiore diffusione nei dispositivi di largo consumo. Questa scelta potrebbe avere effetti rilevanti lungo tutta la filiera. I produttori di PC e notebook, infatti, potrebbero essere incentivati a privilegiare soluzioni più economiche per contenere i costi, contribuendo a una pressione generalizzata sui listini.

Il settore DRAM ha sempre mostrato una forte sensibilità all’equilibrio tra domanda e offerta. Negli ultimi anni, i principali player hanno gestito la produzione per evitare eccessi e mantenere margini elevati, soprattutto nelle memorie destinate ai server e AI. L’ingresso di un attore disposto a competere sul prezzo può alterare questo schema, costringendo i leader a rivedere le proprie strategie. Una possibile conseguenza è l’accelerazione della transizione verso segmenti più redditizi, come DDR5 e HBM, lasciando progressivamente scoperti i prodotti più maturi.

Limiti tecnologici e scenari futuri

Nonostante la crescita di CXMT, il divario tecnologico con i leader globali resta significativo, soprattutto nelle soluzioni più avanzate. Samsung, SK hynix e Micron mantengono un vantaggio nelle memorie HBM, fondamentali per le applicazioni AI, che richiedono tecnologie complesse come l’impilamento tridimensionale dei chip e connessioni ad altissima velocità. Inoltre, le restrizioni internazionali su macchinari e tecnologie produttive rappresentano un ulteriore ostacolo per i produttori cinesi.

Tuttavia, la competizione sul segmento DDR4 potrebbe già avere effetti tangibili nel breve periodo. Una riduzione dei prezzi su larga scala rischia di comprimere i margini dell’intero settore, replicando dinamiche già viste in passato, quando l’aumento dell’offerta ha portato a cali rapidi seguiti da fasi di riequilibrio.

Allo stesso tempo, i produttori di dispositivi elettronici potrebbero beneficiare di costi più bassi, con possibili ricadute positive sui prezzi finali per i consumatori. Se CXMT riuscirà a sostenere questa strategia nel tempo, il mercato delle DRAM potrebbe entrare in una fase più competitiva e meno prevedibile.