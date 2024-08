D-ID: ecco lo strumento IA per clonare la tua voce in 30 diverse lingue

Tra i tanti casi in cui l’Intelligenza Artificiale può essere utile, uno dei contesti più apprezzati è quello delle traduzioni.

Un nuovo strumento di D-ID va oltre questo concetto, permettendo di tradurre l’audio di un video in 30 diverse lingue, andando a clonare la voce del soggetto. D-ID non va semplicemente a fornire una voce “standard” ma andrà a replicare in modo preciso la voce, di fatto permettendo all’utente di parlare in una lingua diversa dalla sua. Per rendere il risultato ancora più convincente, lo strumento agisce sui movimenti delle labbra, andando a sincronizzarli in tempo reale con la lingua tradotta.

Il lavoro svolto da D-ID, a livello pratico, potrebbe far risparmiare molto tempo e denaro a creator, videomaker, così come agenzie e aziende operanti in vari settori. Questi professionisti potranno infatti andare a localizzare i propri contenuti, rendendoli accessibili potenzialmente a tutto il mondo. Il tutto con un enorme risparmio di tempo e di denaro.

Con la funzione di D-ID i contenuti video diventano multilingue

Questo straordinario strumento è incluso nel pacchetto offerto da D-ID, con un abbonamento a partire da 56 dollari all’anno, senza limiti legati a crediti o simili. In ogni caso, la compagnia offre anche una prova gratuita di un mese per testare le potenzialità dell’abbonamento.

Secondo Gil Perry, co-fondatore e CEO di D-ID, la nuova funzione proposta agli utenti è da considerarsi come importantissima, visto che i contenuti video sono sempre più centrali nella comunicazione online. La possibilità di coinvolgere un pubblico multilingue, di fatto, offre opportunità impensabili solo fino a qualche anno fa.

Anche Google Translate, giusto qualche settimana fa, ha dimostrato quanto sia importante l’IA quando si parla di traduzioni. A tal proposito, il famoso strumento ha integrato ben 110 nuove lingue grazie a questa straordinaria tecnologia.