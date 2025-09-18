Da oggi la fantasia costa meno: Disney+ a partire da 2€, un prezzo mai visto prima

Chiudi gli occhi e immagina un posto dove ogni storia prende vita, dove i sogni diventano immagini e i ricordi d’infanzia si intrecciano con nuove emozioni da vivere ogni giorno. Quel posto esiste ed è a portata di click: si chiama Disney+, e ora puoi averlo in esclusiva a partire da soli 2,99€ al mese.

La magia che ti aspetta

Con Disney+ entri in un universo infinito di contenuti:

I grandi classici Disney che hanno fatto sognare generazioni.

Le avventure Pixar, perfette per tutta la famiglia.

Le saghe epiche di Star Wars e i supereroi Marvel pronti a farti vivere emozioni straordinarie.

I documentari mozzafiato di National Geographic, per viaggiare con la mente senza muoverti dal divano.

Le storie originali e inedite che trovi solo qui, pensate per sorprendere e catturare la tua immaginazione.

Ogni sera diventa un viaggio nuovo, ogni pausa un momento da vivere con la magia tra le mani. La vera sorpresa è che tutta questa meraviglia ora è tua a partire da soli 2,99€ al mese. Meno di un caffè per entrare in un catalogo senza confini, sempre aggiornato, dove puoi scegliere se ridere, emozionarti, commuoverti o lasciarti travolgere dall’avventura. isney+ non è solo intrattenimento: è un rifugio sicuro, una finestra su mondi meravigliosi, un compagno che trasforma ogni momento in un’esperienza speciale.

Accessibile a tutti : attivazione semplice e immediata.

Multidispositivo : guardi i tuoi contenuti su TV, smartphone, tablet o PC.

Download offline : scarica e guarda anche senza connessione.

Contenuti per grandi e piccoli: film, serie, cartoni e documentari che uniscono la famiglia.

Le favole non aspettano. Questa è la tua occasione per vivere ogni giorno un pizzico di magia, con tutto l’universo Disney nelle tue mani. A soli 2,99€ al mese, non c’è motivo di rinunciare: attiva ora il tuo abbonamento e lasciati trasportare.