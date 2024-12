Dal 12 dicembre potrebbe cambiare tutto: a rischio la riservatezza dei messaggi WhatsApp e soci

È da tempo immemorabile che seguiamo la vicenda. A più riprese, in Europa è cercato di introdurre l’obbligo di monitoraggio in tempo reale del contenuto dei messaggi privati scambiati dagli utenti con le loro applicazioni di messaggistica. Avete letto bene: i gestori delle app di messaggistica istantanea, come WhatsApp, ma anche tutti i fornitori di qualunque tipo di servizio di comunicazione (compresa posta elettronica e chat integrate nelle console e nei videogiochi…), sarebbero tenuti a scansionare il contenuto di ogni singolo messaggio segnalando alle Autorità eventuali contenuti sospetti.

La regolamentazione proposta ha un fine alto e condivisibile: contrastare i reati online e in particolar modo quelli che coinvolgono i bambini. Come sottolineato da più parti, il rischio è invece quello di approvare un sistema di sorveglianza di massa che spia conversazioni private e può ingenerare un numero incalcolabile di falsi positivi. Immaginate di scambiare con i parenti stretti le foto dei vostri figli al mare: l’intelligenza artificiale può fallire miseramente e consegnare alle Autorità immagini che non hanno assolutamente nulla di illecito.

Poiché il sistema sarebbe implementato sui client degli utenti, le applicazioni avrebbero accesso ai messaggi in chiaro e a tutti gli allegati (foto e video compresi), di fatto bypassando anche la crittografia end-to-end.

Perché il 12 dicembre si gioca la privacy degli utenti europei

La notizia è passata sotto silenzio. Non ne parla proprio nessuno. Eppure il 12 dicembre prossimo si giocherà una partita cruciale in sede europea. A ottobre 2023 vi raccontavamo i Paesi che si sono schierati contro Chat Control 2.0: così è stata provocatoriamente ribattezzata, dai detrattori, la proposta di regolamentazione che vorrebbe introdurre l’obbligo di scansione dei messaggi privati.

L’Italia aveva espresso forti dubbi in passato facendo notare tutte le sue riserve sia sul piano tecnico (potenziale inadeguatezza della scansione basata su AI), sia sulle caratteristica di una misura giudicata sproporzionata (“rappresenterebbe un controllo generalizzato su tutta la corrispondenza criptata inviata attraverso la rete“).

Per non parlare dell’impatto in termini di violazione della privacy per i singoli cittadini (ben 500 milioni di persone in tutta Europa, oltre ai soggetti extra-UE comunque coinvolti nelle comunicazioni) e delle conseguenze per gli organi di polizia, già sotto organico, presumibilmente travolti da un enorme volume di segnalazioni. Tra cui molti “falsi positivi”, come dicevamo in precedenza.

Italia chiamata a prendere una posizione ufficiale

Come sottolinea Patrick Breyer, attivista tedesco per i diritti digitali, giurista, esponente del Partito Pirata tedesco e, dal 2019, membro del Parlamento europeo, l’Italia non si è espressa nel corso dell’ultima sessione di voto, svoltasi presso il COREPER il 6 dicembre scorso. Il suo mancato intervento, come da prassi, è stato considerato come “silenzio assenso” e il nostro Paese è adesso indicato nella mappa aggiornata dei sostenitori di Chat Control.

Anche con i pochi Paesi contrari (quelli evidenziati in verde), la proposta non passerebbe perché nel complesso essi rappresentano più del 35% dei cittadini residenti entro i confini dell’Unione Europea.

Breyer ci informa che per la prima volta in assoluto, il 12 dicembre prossimo si terrà una votazione formale e pubblica dei Ministri dell’Interno degli Stati membri, il cui risultato sarà reso noto.

Questa novità costringerà l’Italia a prendere una posizione definitiva, indicando se è davvero favorevole alla rimozione del concetto di privacy per le comunicazioni online e alla violazione della crittografia, una conquista preziosa frutto di anni di lavoro. Il silenzio non sarà più un’opzione.

Sul sito Chat Control allestito da Breyer ci sono una serie di spunti per individuare i rappresentanti italiani da contattare per esprimere la propria contrarietà alla regolamentazione sul controllo delle chat.

