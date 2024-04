DALL-E: nuova funzione per rendere generazione immagini più fluida

DALL-E è uno strumento per generare immagini attraverso l’Intelligenza Artificiale considerato all’avanguardia.

Nonostante ciò, così come altri servizi simili, può non essere facile ottenere il contenuto che l’utente desidera. Il processo per affinare l’immagine, dunque, può essere lungo e complesso. OpenAI, proprio per rendere tutto ciò molto più semplice, ha recentemente presentato una modifica un’apposita interfaccia per facilitare l’editing dei contenuti generate, agendo solo su una determinata porzione del contenuto generato.

Alcuni concorrenti di DALL-E propongono agli utenti dei sistemi per modificare le creazioni manualmente. In tal senso, quanto proposto dall’IA di OpenAI, permette di agire attraverso istruzioni conversazionali.

Come si traduce tutto ciò a livello pratico? Tutte le immagini generate includono un pulsante Select (un’icona con un pennello) che permette di selezionare la parte del contenuto da modificare.

Una volta scelto dove intervenire, è possibile digitare l’intervento richiesto all’IA sotto forma di un semplice prompt colloquiale. Attraverso la funzione, dunque, sarà possibile rimuovere alcuni elementi o aggiungerne altri.

DALL-E permette di modificare solo una porzione di immagine attraverso prompt testuali

La nuova funzione è accessibile anche dall’app ChatGPT. Per accedere alla stessa è necessario selezionare un’immagine generata in precedenza e fare clic sul pulsante Modify, per poi digitare il prompt desiderato. Con lo strumento Select, invece, è possibile agire su un’area precisa del contenuto.

Pur rappresentando una delle piattaforme di generazione immagini IA di maggior spicco sul panorama mondiale, DALL-E ha dovuto fare i conti con diverse controversie. Così come prevedibile, le creazioni del servizio hanno generato polemiche per quanto riguarda i diritti d’autore.

Nonostante OpenAI si sia sempre difesa a riguardo, affermando come sia impossibile alimentare IA senza infrangere il copyright, per DALL-E così come per ChatGPT la questione legata ai diritti d’autore resta alquanto intricata e controversa.