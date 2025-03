Daredevil: Rinascita entusiasma tutti: ecco le prime impressioni del pubblico

L’attesa era alle stelle, ma a quanto pare ne è valsa la pena: Daredevil: Rinascita, il sequel/revival della celebre serie Netflix con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, ha conquistato pubblico e critica. Le prime impressioni non lasciano spazio a dubbi: siamo di fronte a un degno erede dell’originale, se non addirittura al miglior prodotto televisivo del Marvel Cinematic Universe, secondo alcuni giornalisti.

Daredevil: Rinascita ha debuttato su Disney+ il 4 marzo, con una prima stagione composta da nove episodi. Per guardarla in streaming, devi essere abbonato a uno dei piani della piattaforma.

“La miglior serie sui supereroi mai realizzata”

C’è chi ha già scomodato parole importanti, definendo Daredevil: Rinascita “il miglior programma televisivo MCU” e addirittura “la miglior serie sui supereroi mai realizzata”. Il giornalista Josh Wilding, ad esempio, non ha trattenuto il suo entusiasmo:

“Ho appena finito Daredevil: Rinascita. So che viene detto spesso, ma questo è IL miglior programma televisivo MCU. Cavolo, è il miglior programma televisivo sui fumetti di sempre. Niente ti preparerà al finale! Lo spettacolo è un capolavoro di proporzioni epiche”.

Altri giornalisti, che hanno avuto la possibilità di visionare in anteprima i primi due episodi, hanno detto la loro e tutti hanno speso belle parole per la serie. Liam Crowley di Screenrant ha detto:

“Daredevil ha il miglior episodio pilota di qualsiasi serie MCU finora, e non c’è confronto. Energia da brividi, con sussulti udibili per tutta la durata. Charlie e Vincent non hanno perso un colpo, Benson e Moorhead aggiungono il tocco speciale. Soprattutto, è a episodi.”

Un altro giornalista, Sean O’Connell, ha aggiunto:

“Daredevil si apre con una sequenza lunga e devastante che urla: “È brutale”. Da lì, i due episodi sviluppano una storia stratificata su poliziotti, vigilanti e senso di colpa. Rileggi Devil’s Reign per rinfrescarti la memoria. Un inizio fantastico!”

C’è anche chi lo paragona ad altri cinecomic, come Eric Marchen, membro dell’Academy e freelancer:

“I primi due episodi di Daredevil: Rinascita smantellano e ricostruiscono ciò che Netflix aveva precedentemente creato. La serie prende in prestito elementi di trama da Batman Returns e Batman Forever, rendendola in qualche modo familiare come un finto docudrama procedurale.”

Come e dove guardare Daredevil: Rinascita

I primi due episodi sono già disponibili, mentre il rilascio proseguirà con un episodio a settimana fino al 25 marzo, giorno in cui saranno pubblicati due episodi. Le date degli ultimi tre episodi non sono ancora state annunciate, ma la seconda stagione è già confermata per il prossimo anno.

I dettagli sulla trama restano avvolti nel mistero, ma è confermato che la storia si svolge diversi anni dopo gli eventi della serie Netflix. Matt Murdock sembra aver abbandonato temporaneamente il suo ruolo di vigilante. Per guardare gli episodi di Daredevil: Rinascita è necessario un abbonamento a Disney+. Hai tre opzioni:

L’abbonamento Premium da 13,99 euro al mese, che include qualità 4K UHD, 4 riproduzioni simultanee, download, Dolby Atmos e nessuna pubblicità

al mese, che include qualità 4K UHD, 4 riproduzioni simultanee, download, Dolby Atmos e nessuna pubblicità L’abbonamento Standard a 9,99 euro al mese con qualità 1080p Full HD, 2 riproduzioni, download e nessuna pubblicità

al mese con qualità 1080p Full HD, 2 riproduzioni, download e nessuna pubblicità L’abbonamento Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, stessa qualità dello Standard ma con annunci durante la riproduzione

Optando per la sottoscrizione annuale, anziché mensile, dei piani Premium e Standard, potrai risparmiare 2 mesi di abbonamento: sarà come se ti fossero regalati. Abbonandoti a Disney+, inoltre, potrai accedere a centinaia di contenuti classici e Originals in esclusiva.