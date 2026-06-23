Dashcam BlackVue espongono posizione e video degli utenti

Le dashcam BlackVue sono tornate al centro di un dibattito sulla privacy dopo nuove segnalazioni sulla possibilità di visualizzare in tempo reale diverse informazioni altamente sensibili provenienti da veicoli collegati al servizio cloud dell’azienda.

Il tema non è nuovo: già negli anni passati ricercatori e specialisti di sicurezza avevano evidenziato come alcune impostazioni di condivisione potessero esporre informazioni molto dettagliate sugli spostamenti degli utenti. Le recenti discussioni hanno però riacceso i riflettori sulla chiarezza delle opzioni di privacy e sulla reale consapevolezza dei proprietari dei dispositivi.

Cosa espone davvero BlackVue Cloud

La piattaforma include una modalità pubblica che consente di condividere posizione, nome del dispositivo, flusso video e audio in tempo reale.

Attraverso una mappa integrata nell’applicazione, altri utenti possono individuare le dashcam che hanno abilitato queste opzioni. Non si tratta di una vulnerabilità tradizionale: il sistema è stato progettato per offrire una funzione di condivisione volontaria. Il problema nasce dal fatto che molti utenti non comprendono quali dati vengano effettivamente esposti quando determinate opzioni risultano attive.

Una dashcam connessa può trasmettere le proprie coordinate geografiche mentre il veicolo è in movimento, rivelando indirizzi di residenza, luoghi di lavoro, orari e percorsi ricorrenti. In alcune configurazioni al tracciamento GPS si aggiunge il flusso video dal parabrezza e persino l’audio ambientale, un livello di dettaglio che aveva già attirato l’attenzione di ricercatori indipendenti negli anni precedenti. BlackVue sottolinea che la visibilità pubblica dipende interamente dalle impostazioni scelte dal proprietario e che la condivisione può essere disattivata in qualsiasi momento dal pannello dedicato alla privacy.

Modifiche introdotte, ma i dubbi restano

BlackVue non è rimasta ferma di fronte alle critiche. In passato l’azienda ha introdotto controlli più granulari per distinguere tra accesso privato ai dati GPS e pubblicazione sulla mappa pubblica.

La documentazione più recente afferma che i dispositivi vengono configurati come privati per impostazione iniziale e che la pubblicazione richiede un’azione esplicita dell’utente. Anche la funzione Event Map, che in passato consentiva la condivisione automatica di alcuni contenuti, è stata rivista ed è stata eliminata la pubblicazione automatica dei filmati.

Nonostante questi aggiornamenti, molti esperti di sicurezza ritengono che il problema principale resti la chiarezza dell’interfaccia: quando un’applicazione permette di trasmettere posizione, video e audio in tempo reale, il consenso dell’utente deve risultare inequivocabile. In un mercato sempre più orientato ai dispositivi connessi per automobili, la trasparenza delle impostazioni privacy è diventata un elemento critico quanto la qualità delle registrazioni stesse.