Dati mobili all’estero senza roaming: fino al 20% di sconto sulle eSIM Saily

Saily offre eSIM per viaggiare con dati mobili all’estero senza roaming: attivazione immediata via app, piani flessibili e costi trasparenti per restare sempre connessi.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 2 gen 2026
Dati mobili all’estero senza roaming: fino al 20% di sconto sulle eSIM Saily

Viaggiare connessi durante le festività è diventato più semplice e conveniente. Con la promo vacanze Saily, che offre fino al 20% di sconto sui piani eSIM da 10GB o più, è possibile attivare una connessione dati affidabile prima ancora di partire. Saily propone una soluzione pensata per chi vuole evitare il roaming tradizionale e gestire tutto direttamente dallo smartphone, con costi chiari e copertura globale.

Attiva la tua eSim con Saily

Promo vacanze: fino al 20% di sconto

In occasione delle vacanze natalizie, Saily lancia una super promo dedicata ai viaggiatori: fino al 20% di sconto sui piani da 10GB o più. Un’opportunità pensata per chi ha bisogno di una quantità di dati maggiore, ad esempio per navigazione, mappe, streaming leggero e lavoro da remoto. Le tariffe partono da 2,99 dollari, rendendo l’offerta accessibile anche per viaggi brevi.

Oltre 200 destinazioni coperte

I piani eSIM Saily coprono più di 200 destinazioni nel mondo, permettendo di restare connessi in modo affidabile senza dover acquistare SIM locali. Tra le mete più richieste rientrano Emirati Arabi Uniti, India, Thailandia, Brasile, Giappone e Maldive, ma la copertura è pensata per accompagnare i viaggiatori praticamente ovunque.

Perché scegliere l’offerta Saily:

  • eSIM attivabile via app, senza SIM fisica e senza roaming

  • Piani dati da 2,99 $ con fino al 20% di sconto sui pacchetti da 10GB o più

Una proposta che unisce semplicità, flessibilità e convenienza, ideale per chi vuole entrare subito in “modalità vacanza” senza rinunciare alla connessione.

Ideale per viaggiatori e professionisti digitali

Saily si rivolge in particolare a viaggiatori frequenti, nomadi digitali e professionisti in mobilità, che necessitano di una connessione stabile per mappe, comunicazioni, lavoro e servizi online. La possibilità di installare la eSIM prima della partenza consente di arrivare a destinazione già connessi, senza perdere tempo alla ricerca di operatori locali. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Svelati dettagli Galaxy S26 Ultra: display M14, fotocamere e ricarica rapida
Mobile

Svelati dettagli Galaxy S26 Ultra: display M14, fotocamere e ricarica rapida
Samsung Galaxy S26, questione prezzo: brutte notizie per l'Europa
Mobile

Samsung Galaxy S26, questione prezzo: brutte notizie per l'Europa
Perché quasi 1 miliardo di dispositivi Android non aggiornati sono a rischio attacco
Business

Perché quasi 1 miliardo di dispositivi Android non aggiornati sono a rischio attacco
iPhone 17 Pro: rumore inquietante durante la ricarica preoccupa utenti
Mobile

iPhone 17 Pro: rumore inquietante durante la ricarica preoccupa utenti
Link copiato negli appunti