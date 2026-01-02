Dati mobili all’estero senza roaming: fino al 20% di sconto sulle eSIM Saily

Viaggiare connessi durante le festività è diventato più semplice e conveniente. Con la promo vacanze Saily, che offre fino al 20% di sconto sui piani eSIM da 10GB o più, è possibile attivare una connessione dati affidabile prima ancora di partire. Saily propone una soluzione pensata per chi vuole evitare il roaming tradizionale e gestire tutto direttamente dallo smartphone, con costi chiari e copertura globale.

Attiva la tua eSim con Saily Promo vacanze: fino al 20% di sconto In occasione delle vacanze natalizie, Saily lancia una super promo dedicata ai viaggiatori: fino al 20% di sconto sui piani da 10GB o più. Un’opportunità pensata per chi ha bisogno di una quantità di dati maggiore, ad esempio per navigazione, mappe, streaming leggero e lavoro da remoto. Le tariffe partono da 2,99 dollari, rendendo l’offerta accessibile anche per viaggi brevi. Oltre 200 destinazioni coperte I piani eSIM Saily coprono più di 200 destinazioni nel mondo, permettendo di restare connessi in modo affidabile senza dover acquistare SIM locali. Tra le mete più richieste rientrano Emirati Arabi Uniti, India, Thailandia, Brasile, Giappone e Maldive, ma la copertura è pensata per accompagnare i viaggiatori praticamente ovunque. Perché scegliere l’offerta Saily: eSIM attivabile via app, senza SIM fisica e senza roaming

Piani dati da 2,99 $ con fino al 20% di sconto sui pacchetti da 10GB o più Una proposta che unisce semplicità, flessibilità e convenienza, ideale per chi vuole entrare subito in “modalità vacanza” senza rinunciare alla connessione. Ideale per viaggiatori e professionisti digitali Saily si rivolge in particolare a viaggiatori frequenti, nomadi digitali e professionisti in mobilità, che necessitano di una connessione stabile per mappe, comunicazioni, lavoro e servizi online. La possibilità di installare la eSIM prima della partenza consente di arrivare a destinazione già connessi, senza perdere tempo alla ricerca di operatori locali. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.