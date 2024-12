DAZN è gratis un mese con la Carta Nazionale Giovani sull'app IO

Tutti gli amanti del mondo dello sport ed in particolare del calcio, hanno questa volta una grande opportunità per scegliere DAZN gratis un mese. Le persone che infatti sono in possesso della Carta Giovani Nazionale, possono aderire a questa nuova iniziativa che fa parte del Calendario dell’Avvento della celebra carta riservata ai giovani.

Basta infatti andare sull’app IO e controllare tra le promozioni attive nell’area CGN, ovvero quella riservata alla Carta Nazionale Giovani ed ecco la sorpresa: DAZN è gratis un mese.

DAZN diventa gratis un mese ma solo per alcuni utenti

Era molto tempo che non si sentiva parlare dell’opportunità di sottoscrivere DAZN gratis per un mese. Inizialmente, al lancio in Italia, la piattaforma garantiva alle persone la possibilità di usare il servizio gratuitamente per 30 giorni, salvo poi passarlo a pagamento fin da subito e con diversi aumenti che fino al giorno d’oggi hanno costituito il prezzo finale delle varie soluzioni disponibili attualmente sul sito.

Al momento però c’è una nuova opportunità che garantisce a tutti la possibilità di scegliere il piano Standard di DAZN gratis. Bisogna avere innanzitutto l’app IO e poi la Carta Giovani Nazionale. Questa viene fatta in modo automatico a tutti gli utenti tra i 18 e i 35 anni ed è disponibile all’interno dell’applicazione nella sezione dedicata.

Come attivare l’abbonamento a DAZN gratis

Entrati all’interno della sezione Portafoglio, sarà possibile notare tutte le promozioni disponibili per il pubblico giovane e c’è anche questa riservata a DAZN, in vigore dal 6 al 24 dicembre 2024. Si tratta quindi di un regalo, il quale consente a tutti i titolari della Carta Giovani di avere un servizio molto richiesta ma gratis. Ovviamente bisogna ricordare che alla scadenza si attiverà in automatico il piano da 44,99 € al mese. Bisogna quindi solo aprire l’app IO e recarsi all’interno della sezione Portafoglio. Tra le offerte disponibili, comparirà per prima: a quel punto bisognerà solo cliccarci su e prendere il codice sconto da inserire in fase di sottoscrizione dell’abbonamento su DAZN.