DAZN festeggia il Black Friday con Milan-Juve e Napoli-Roma

Anche DAZN si unisce alle offerte del Black Friday proponendo il piano Standard a 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro per i restanti 9 mesi. La promozione è in scadenza questa domenica, con il weekend della tredicesima giornata che prevede il big match Milan-Juventus e la sfida Napoli-Roma con il ritorno di Ranieri sulla panchina giallorossa.

Quella del piano annuale non è però l’unica offerta in corso del Black Friday DAZN. Le altre due promozioni riguardano il piano mensile senza vincoli a 19,90 euro al mese per 3 mesi (poi 44,99 euro se si sceglie di rinnovare) e il piano annuale con pagamento anticipato in offerta a 259 euro anziché 359 euro (con un risparmio netto di 100 euro).

Le offerte del Black Friday di DAZN sono disponibili su questa pagina dedicata del sito DAZN.com.

Il Black Friday DAZN in concomitanza con i big match Milan-Juve e Napoli-Roma

Ecco un rapido riepilogo di cosa comprende il piano DAZN Standard:

Calcio

Serie A Enilive (tutti gli incontri)

Serie B (tutti gli incontri)

LaLiga (tutti gli incontri

Liga Portugal Betclic (una selezione di incontri)

UEFA Women’s Champions League

Basket

Serie A UnipolSai (tutte le partite)

Eurolega (tutte le partite)

Eurocup (tutte le partite)

Basket Champions League

Volley

Serie A volley femminile

Serie A volley maschile

CEV

Mondiale per club

Partite della Nazionale femminile ai Mondiali

Partite della Nazionale maschile ai Mondiali

Altri sport

Diretta Eurosport 1 ed Eurosport 2

Boxe

NFL (una selezione di incontri)

UFC

L’offerta di DAZN per il Black Friday terminerà domenica 24 novembre. Per beneficiare dello sconto è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito DAZN.