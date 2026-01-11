DAZN Full a 29,99€: l’offerta imperdibile per seguire tutto lo sport

Attiva DAZN Full a 29,99€ al mese invece di 49,99€. Segui Serie A, Serie B, LaLiga, UFC, Boxe e molto altro con l’offerta sport più completa.
Roberta Bonori
Pubblicato il 11 gen 2026
Seguire tutto lo sport che ami senza spendere una fortuna oggi è possibile. In questo momento è attiva una promozione online davvero interessante che permette di attivareDAZN Full a 29,99€ al mese, invece del prezzo standard di 49,99€. Uno sconto importante che ti consente di accedere all’offerta più completa della piattaforma per i primi 6 mesi.

Parliamo di un’occasione a tempo limitato, pensata per chi vuole vivere ogni competizione senza rinunce, approfittando di un prezzo decisamente più leggero.

DAZN Full: lo sport senza limiti a prezzo scontato

Attivando ora DAZN Full, blocchi il costo promozionale di 29,99€ al mese per sei mesi. Al termine del periodo agevolato, l’abbonamento si rinnoverà alle condizioni economiche vigenti in quel momento, salvo disdetta. Proprio per questo motivo, se stai pensando di abbonarti, questo è il momento giusto per farlo.

L’offerta è valida ancora per pochissimo tempo e consente di accedere a un catalogo sportivo tra i più completi disponibili in streaming, con eventi live e contenuti on demand. Con DAZN Full hai accesso all’intera programmazione della piattaforma. Puoi guardare i contenuti in diretta e quando vuoi, utilizzando due dispositivi registrati contemporaneamente, purché collegati alla stessa rete internet domestica. Il pacchetto comprende:

  • Tutte le partite di Serie A Enilive, con 266 match in esclusiva e 114 in co-esclusiva, inclusi tutti i big match

  • Serie BKT completa

  • LaLiga EA Sports in esclusiva

  • Il meglio della Liga Portoghese

Non solo calcio maschile. Nell’abbonamento sono inclusi anche:

  • Serie A Women Athora

  • Campionato Primavera

  • Canali tematici ufficiali come FC Internazionale e AC Milan

A completare l’offerta trovi inoltre:

  • L’intero palinsesto di Red Bull TV

  • Volley italiano ed europeo

  • Gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport

  • UFC e Boxe

  • I contenuti dei canali Discovery+

Attivando ora l’abbonamento a 29,99€ al mese, ti assicuri sei mesi di sport completo a un prezzo decisamente vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

