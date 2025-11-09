DAZN MyClubPass: passione, squadra e adrenalina tutto in un solo abbonamento

Roberta Bonori
Pubblicato il 9 nov 2025
DAZN MyClubPass: passione, squadra e adrenalina tutto in un solo abbonamento

Ci sono tifosi che vivono il calcio come un appuntamento con la propria storia personale. Gente che riconosce l’odore della domenica, che sa già quando arriva il calcio d’inizio, che si prepara a soffrire, esultare, imprecare, abbracciare e sentirsi vivo.

È proprio da questa esigenza che nasce DAZN MyClubPass, un accesso diretto e costante a tutto ciò che ami dello sport. Non più semplicemente “guardare la partita”, ma accompagnarla, possederla, viverla nella sua forma più autentica.

Un passaporto emotivo che ti porta dentro lo stadio

MyClubPass non è un abbonamento da attivare e dimenticare. È un passaporto emotivo che ti porta dentro allo stadio ogni volta che vuoi, anche quando sei sul divano, al bar o in treno con gli auricolari nelle orecchie. Con questo accesso puoi seguire la Serie A TIM, la Serie BKT, le competizioni internazionali e molto altro, scegliendo se viverle in diretta, con il battito che accelera al ritmo dell’azione, oppure recuperarle dopo, quando hai il tempo di gustarle con calma.

E se il tuo cuore sportivo non si ferma al calcio, troverai match di basket, incontri di arti marziali, boxe, tornei ed eventi che sembrano costruiti apposta per tenerti incollata allo schermo. Non si tratta di “vedere” lo sport, ma di entrarci dentro, con contenuti speciali, interviste, dietro le quinte e approfondimenti che non arrivano nelle cronache dei post partita. MyClubPass è la versione digitale di sentirsi parte di un coro di voci. È la curva, l’esultanza strozzata in gola, la discussione tra amici dopo l’ultimo fischio. È la passione fatta piattaforma. Attivare l’abbonamento è semplice. Basta accedere al sito ufficiale DAZN, selezionare MyClubPass e completare l’acquisto. Da quel momento, puoi guardare gli eventi che ami da smart TV, tablet, smartphone o computer, senza limiti e senza perdere l’azione più importante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

