DAZN offre la Serie A a prezzo scontato: ora a partire da 19,99€

Federico Pisanu
Pubblicato il 16 ott 2026
DAZN offre la Serie A a prezzo scontato: ora a partire da 19,99€
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Dopo gli impegni delle coppe europee, le squadre di Serie A tornano in campo per la settima giornata. Tutti gli incontri saranno visibili su DAZN, che per la stagione 2026/2027 ha introdotto un nuovo piano più economico da 19,99 euro al mese senza vincoli.

Il piano in questione si chiama Full Mobile e consente di vedere l’intera programmazione di DAZN, inclusa tutta la Serie A, ma solo da smartphone. A differenza dunque del piano tradizionale piano Full, è vietata la visione su Smart TV, PC e tablet, oltre che la pratica del mirroring, con la quale è possibile condividere i contenuti dello smartphone su uno schermo più grande.

Pagina offerta DAZN

dazn full mobile

Con DAZN Full Mobile è possibile vedere la Serie A Enilive, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, la Copa del Rey, la Superlega Credem Banca, la Serie A1 Tigotà, ił torneo CEV Volleyball Champions League, la FA Cup, la Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League, la Serie A Women, la Kings League Italia, la NFL, il LIV Golf e la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 tramite cui si possono vedere i tornei Australian Open e Roland Garros, gli incontri UFC, il PGA Tour e il meglio del ciclismo.

Rispetto al piano annuale dilazionato in dodici mesi Full, il risparmio è di 17 euro al mese. Ipotizzando di mantenere l’abbonamento attivo fino alla fine del campionato, la spesa complessiva è di 139,93 euro, per un risparmio complessivo di 119 euro rispetto al piano Full (la cui spesa fino alla fine del mese di maggio sarebbe pari a 258,93 euro).

La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato. E sempre a proposito di offerte, in questi giorni DAZN sta offrendo anche 60 euro di sconto sul piano annuale MyClubPass, disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.

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