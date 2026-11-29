Il Black Friday di DAZN continua. Anche questa domenica è possibile usufruire degli sconti fino al 50% sui piani di dodici mesi, così da risparmiare in maniera significativa sia per tutta la stagione 2026-2027 che nella prima parte di quella successiva, dal momento che il prezzo promozionale sarà valido fino alla fine di novembre del prossimo anno.

Lo sconto più alto è riservato a MyClubPass, il piano che consente di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore. All’offerta del Black Friday partecipano però anche i piani Full e Goal, che si prendono la scena grazie a prezzi rispettivamente pari a 19,99 euro e 9,99 euro al mese.

Ecco un riepilogo dettagliato della promozione in corso sul sito di DAZN:

Full: 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi , poi 36,99 euro al mese (46% di sconto per un anno)

, poi 36,99 euro al mese (46% di sconto per un anno) Family: 39,99 euro al mese per i primi 12 mesi , poi 61,99 euro al mese (35% di sconto per un anno)

, poi 61,99 euro al mese (35% di sconto per un anno) MyClubPass: 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi , poi 29,99 euro al mese (50% di sconto per un anno)

, poi 29,99 euro al mese (50% di sconto per un anno) Goal: 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi , poi 13,99 euro al mese (29% di sconto per un anno)

, poi 13,99 euro al mese (29% di sconto per un anno) Sports: 7,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 11,99 euro al mese (33% di sconto per un anno)

Si è liberi di disdire in qualsiasi momento anche durante il primo anno, tenendo conto però che la disdetta scatterà soltanto al termine dei dodici mesi iniziali. Ribadiamo inoltre che l’offerta di questo Black Friday è valida per un periodo di tempo limitato, di conseguenza se si stava aspettando da settimane, se non mesi, una promo con sconti importanti, il consiglio è di non farsela sfuggire.