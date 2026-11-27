Una dimostrazione dell’ipotesi di Riemann elaborata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale ha superato una verifica matematica indipendente.

La notizia, riportata da The Innovation Insights, riguarda un risultato attribuito al matematico Levent Alpöge e al modello Claude di Anthropic. Il punto centrale non è soltanto l’intervento dell’AI nella ricerca, ma la possibilità di sottoporre il ragionamento a controlli formali riproducibili. La comunità Lean e Mathlib ha confermato la validità della formalizzazione, mentre ulteriori verifiche esterne hanno rafforzato il giudizio. Resta però distinta la correttezza tecnica della dimostrazione dal suo riconoscimento nella comunità scientifica e accademica.

La dimostrazione supera i controlli matematici

Secondo il resoconto, Alpöge ha diffuso un archivio di circa 17 milioni di righe di codice scritto nel proof assistant Lean, sostenendo che il lavoro dimostri anche la congettura generalizzata di Riemann per le funzioni L di Dirichlet. La dichiarazione congiunta dei gruppi Lean e Mathlib ha espresso piena fiducia nella correttezza della prova.

Il controllo non si è limitato a verificare la compilazione del programma. Gli esperti hanno accertato che l’enunciato formalizzato corrispondesse alla formulazione matematica riconosciuta e che il codice dimostrasse proprio il teorema atteso. Il kernel ufficiale di Lean e diversi verificatori indipendenti hanno controllato la coerenza logica del risultato.

Un esame separato è stato condotto da Michael Rubinstein, ricercatore dell’Università di Waterloo. La sua analisi ha incluso la compilazione di 175.187 moduli Lean e il controllo degli assiomi da cui dipendevano i teoremi. Anche il verificatore nanoda ha completato i controlli senza segnalare errori, convalidando 1.484.729 dichiarazioni.

Andrew Sutherland del MIT ha pubblicato a sua volta risultati dettagliati a sostegno della verifica.

Il riconoscimento scientifico resta una questione aperta

La cautela è ancora necessaria sul piano istituzionale. Il Clay Mathematics Institute, responsabile del premio dei Millennium Problems, continua a indicare l’ipotesi come irrisolta. La verifica informatica, infatti, non equivale al completamento del percorso di riconoscimento accademico. Una dimostrazione formalmente corretta deve ancora essere valutata nel più ampio contesto della ricerca matematica.

La congettura, formulata da Bernhard Riemann nel 1859, riguarda gli zeri non banali della funzione zeta e il loro legame con la distribuzione dei numeri primi. La sua dimostrazione permetterebbe di stabilire limiti più precisi sulle deviazioni rispetto alla distribuzione attesa. La versione generalizzata estende il problema alle funzioni L di Dirichlet. Rimane poi una questione di comprensione, come spiegato da alcuni dei matematici più famosi al mondo.

James Maynard ha osservato che stabilire un teorema non coincide con spiegare perché sia vero: occorre individuare le idee essenziali all’interno di una formalizzazione molto estesa. Terence Tao ha richiamato l’attenzione sul tempo necessario per assimilare il risultato, mentre Shing-Tung Yau si è mostrato fiducioso sulla possibilità di ottenere una spiegazione accessibile ai matematici.

Il valore più profondo dell’episodio potrebbe emergere dal rapporto tra dimostrazione automatizzata e intuizione umana. La ricerca dovrà ora confrontarsi con una nuova esigenza: fare in modo che la certezza prodotta dai sistemi formali diventi patrimonio intellettuale condiviso. È in questa capacità di rendere comprensibili le scoperte che si misurerà una parte importante del contributo dell’AI alla matematica.