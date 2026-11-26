Il produttore di controller e soluzioni di memoria Phison sta lavorando a un’unità SSD progettata per elaborare i dati senza doverli trasferire ogni volta al processore del server. Il progetto integra un acceleratore neurale e una memoria dedicata, con l’obiettivo di avvicinare il calcolo al luogo in cui le informazioni sono archiviate.

La proposta è rivolta soprattutto ai data center che gestiscono carichi di lavoro legati all’Intelligenza Artificiale, dove lo spostamento di grandi quantità di dati può diventare un collo di bottiglia. L’azienda sostiene che questo approccio possa alleggerire il sistema principale, ma la soluzione è ancora in fase di sviluppo e diversi dettagli tecnici non sono stati resi pubblici.

Come funziona il nuovo SSD con NPU di Phison

Presentata durante la conferenza Supercomputing 2026, l’architettura comprende 64 GB di memoria con una larghezza di banda dichiarata di 130 GB/s. L’unità dovrebbe analizzare i contenuti direttamente nello storage e restituire al server soltanto i risultati pertinenti. Phison sostiene che, nei carichi di lavoro adatti, questo metodo potrebbe ridurre i trasferimenti di dati da 10 a 100 volte, alleggerendo anche il lavoro della CPU principale.

La società dichiara il supporto per PyTorch, vLLM, OpenVINO e llama.cpp. L’obiettivo è consentire agli sviluppatori di utilizzare ambienti già conosciuti, senza strumenti proprietari. Restano però diversi aspetti tecnici da chiarire. Phison non ha specificato il tipo di memoria né il controller impiegato. Inoltre, il dato di 36.800 DMIPS comunicato per la parte di calcolo non consente di misurare la potenza dell’acceleratore neurale: si tratta di un parametro diverso da quelli usati di solito per valutare le NPU.

Un progetto promettente, ma ancora da verificare

L’unità non ha ancora un nome commerciale e mancano indicazioni su prezzo, consumi e disponibilità. Phison precisa che la tecnologia è in sviluppo. Anche il vantaggio dichiarato dipende dal carico di lavoro: il sistema può risultare efficace quando deve filtrare grandi archivi, mentre offre meno benefici se l’applicazione ha bisogno di quasi tutti i dati.

L’elaborazione nello storage non è una novità. Samsung aveva già sperimentato un approccio simile con SmartSSD, basato su un FPGA integrato. Una difficoltà di queste soluzioni è stata la necessità di sviluppare software specifico. Phison punta invece sulla compatibilità con framework diffusi, ma non ha ancora illustrato come il server comunicherà con l’acceleratore.

Per ora, quindi, si tratta di una direzione di sviluppo e non di un prodotto pronto per il mercato. Se riuscirà a integrarsi nei sistemi esistenti, lo storage potrebbe diventare una componente più attiva delle infrastrutture AI, contribuendo alla preparazione delle informazioni prima che raggiungano i processori.