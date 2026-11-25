Trasformare una canzone in una sequenza di note musicali modificabili usando un PC, riconoscendo anche gli strumenti che partecipano all’esecuzione. È ciò che permette di fare Dettato, un progetto open source innovativo (repository GitHub) che converte registrazioni audio direttamente in file MIDI. La particolarità risiede nelle dimensioni del modello, che conta appena 20,3 milioni di parametri, circa 65 volte meno rispetto agli 1,3 miliardi del concorrente MuScriptor.
La trascrizione musicale automatica (Automatic Music Transcription, AMT) rappresenta da decenni una delle sfide più complesse dell’elaborazione digitale dei segnali.
Riconoscere le note prodotte da un singolo strumento è relativamente semplice ma ricostruire quelle di un’intera orchestra o di una band implica l’analisi di frequenze sovrapposte, armoniche, variazioni di intensità e transienti. Dettato affronta il problema suddividendolo in più elaborazioni specializzate, senza ricorrere a un unico modello di grandi dimensioni.
Da MP3 a MIDI: come funziona Dettato
A differenza degli strumenti di trascrizione vocale, come Whistle, Dettato non cerca di riconoscere le parole pronunciate o cantate. Ricostruisce invece la struttura musicale della registrazione.
Introdotto nel 1983, lo standard MIDI (Musical Instrument Digital Interface) non memorizza forme d’onda sonore come MP3, WAV o FLAC. Descrive gli eventi musicali: quali note suonare, quando iniziano, quanto durano, con quale intensità e utilizzando quali strumenti.
Convertire una registrazione in MIDI significa ottenere una rappresentazione simbolica della musica sulla quale intervenire liberamente: si possono correggere singole note, cambiare tonalità, sostituire strumenti, modificare gli arrangiamenti oppure importare le tracce in una Digital Audio Workstation (DAW).
Il procedimento è per certi versi inverso rispetto a quello dei modelli generativi come Stable Audio: anziché produrre musica, Dettato cerca di ricostruire le informazioni che descrivono un’esecuzione esistente. Non estrae quindi le registrazioni audio originali dei singoli strumenti, ma genera tracce MIDI separate.
Quattro piccoli modelli al posto di una grande rete neurale
Come spiegato nel repository GitHub ufficiale, Dettato comprende 4 modelli specializzati, per complessivi 28,1 milioni di parametri.
Il primo, da 15,3 milioni, analizza uno spettrogramma armonico a frequenze logaritmiche e rileva gli eventi associati alle 88 note della tastiera, gestendo due voci per ciascuna altezza.
L’analisi temporale ha una risoluzione di 20 millisecondi: il sistema elabora finestre audio sovrapposte di 8 secondi, distanziate di 2 secondi, utilizzando una pesatura di Hann per raccordare i risultati. Stima inoltre l’accordatura della registrazione, compensando eventuali scostamenti significativi dal riferimento di 440 Hz.
Un secondo modello, da 4,9 milioni di parametri, utilizza un’architettura Transformer per correggere le note sulla base delle evidenze raccolte durante la prima elaborazione. Può eliminare rilevamenti errati, recuperare note mancanti e correggerne gli estremi temporali.
Il terzo modello (2,9 milioni di parametri) attribuisce le note agli strumenti, raggruppandole in tracce.
L’ultimo (5 milioni) riconosce batteria e percussioni orchestrali, utilizzando le associazioni previste dallo standard General MIDI.
Come installare e provare Dettato sul proprio computer
Dettato richiede Python 3.10 o successivo, PyTorch 2.2 o superiore e Git. Dopo aver eventualmente predisposto un ambiente virtuale Python, basta eseguire il comando seguente dal terminale:
pip install git+https://github.com/kobimusic/dettato
Per convertire una registrazione MP3 in MIDI si può quindi digitare:
dettato canzone.mp3 -o out/
Al primo avvio, il programma scarica automaticamente i pesi dei modelli da Hugging Face. Nella cartella
out si troveranno poi il file
canzone.mid e un documento JSON contenente informazioni sulle tracce, sul numero di note e sull’accordatura rilevata.
L’elaborazione avviene in locale, sfruttando l’accelerazione CUDA delle GPU NVIDIA oppure MPS sui sistemi Apple Silicon. È possibile imporre l’utilizzo del processore aggiungendo il parametro
--device cpu.
Una GeForce RTX 5060 con 8 GB di VRAM elabora una canzone di quattro minuti in circa 15 secondi, occupando meno di 4 GB di memoria video. L’esecuzione su CPU risulta sensibilmente più lenta. Per alcuni formati audio, tra cui M4A e AAC, bisogna installare anche FFmpeg e aggiungerlo alla variabile PATH.
I limiti della conversione automatica e la questione del copyright
Il riconoscimento degli strumenti rimane il passaggio più delicato: nelle registrazioni jazz, ad esempio, circa un quarto delle note del sassofono può finire erroneamente nella traccia del pianoforte. Inoltre, Dettato conserva le variazioni temporali dell’esecuzione senza quantizzare le note sulla griglia ritmica: non genera quindi automaticamente spartiti pronti da stampare.
Un aspetto interessante riguarda l’addestramento: lo sviluppatore KobiMusic dichiara di non aver utilizzato registrazioni protette da copyright, ricorrendo a materiale con licenze Creative Commons e registrazioni sintetiche ottenute anche combinando differenti SoundFont.
Codice e pesi adottano la licenza Apache 2.0, che consente anche l’impiego commerciale: questa particolare scelta non elimina gli eventuali diritti d’autore sulle composizioni musicali che si decidessero di trascrivere in formato MIDI.