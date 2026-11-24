La ricerca giuridica assistita dall’Intelligenza Artificiale solleva una domanda: come verificare che una risposta si basi su una norma vigente o su una decisione pertinente?

Pandex si propone come infrastruttura per consultare documenti legislativi e giudiziari pubblicati da istituzioni ufficiali. Il servizio si rivolge a sviluppatori e organizzazioni che integrano funzioni legali nei propri prodotti e hanno bisogno di riscontri documentali. Offre un’API e un server MCP, con risultati in formato Markdown o JSON.

L’obiettivo dichiarato è consentire agli agenti AI di recuperare testi normativi e riferimenti controllabili, senza affidarsi soltanto alla generazione linguistica. La qualità delle fonti diventa così parte integrante della risposta.

Pandex: una ricerca giuridica collegata alle fonti

Il valore di Pandex sta nel collegamento tra il testo delle norme, le loro versioni nel tempo e le decisioni che le citano. Un sistema può recuperare una disposizione insieme agli elementi utili a ricostruirne il contesto. La ricerca combina parole chiave e analisi semantica, consentendo di porre domande in una lingua diversa da quella dei documenti.

La copertura dichiarata comprende legislazioni nazionali e pronunce delle corti superiori. Per ciascuna istituzione, la piattaforma segnala lo stato di acquisizione, distinguendo raccolte complete e parziali.

Alcuni provvedimenti possono mancare o non essere ancora acquisiti: un limite da considerare prima dell’integrazione. La pagina dedicata alla copertura permette di confrontare le fonti presenti con quelle richieste dal progetto. L’accesso avviene tramite API REST o server MCP. Un’applicazione invia una domanda e riceve riferimenti con indicazioni sulla provenienza.

Integrazione, limiti e valutazione del servizio

La dimostrazione chiarisce la funzione della piattaforma: fornire al software una base documentale, non sostituire il giudizio professionale.

Prima di usare un risultato occorre verificare la giurisdizione, l’applicabilità temporale della disposizione e le eventuali lacune della raccolta. Una citazione corretta non esaurisce ogni questione interpretativa: il caso concreto può richiedere valutazioni che il recupero automatico non può assumersi.

Sul piano commerciale, Pandex affianca l’accesso gratuito in beta a formule basate sul consumo e a un’offerta per acquisire il corpus documentale. Le opzioni vanno dalla sperimentazione all’integrazione in prodotti rivolti ai clienti, fino alla gestione dei dati in ambienti interni. La scelta dipende dal volume d’uso e dal controllo richiesto sull’archivio.

Per valutare l’adozione non basta misurare la rapidità delle risposte. Occorre stabilire se le fonti siano adatte allo scenario operativo e se l’organizzazione possa garantire una supervisione competente. In un settore dove un riferimento impreciso può compromettere decisioni importanti, la tecnologia è utile quando rende trasparente il percorso dalla domanda alla fonte.

Per testare Pandex è possibile visitare il sito ufficiale del progetto.