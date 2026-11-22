La creazione di contenuti animati entra in una nuova fase: Gemini permette ora di realizzare GIF personalizzate partendo da istruzioni testuali, immagini o filmati.

La novità avvicina l’assistente di Google a una funzione già introdotta in ChatGPT e amplia le possibilità creative disponibili direttamente in una conversazione. Non serve più affidarsi soltanto a raccolte preesistenti per trovare una reazione adatta: l’utente può descrivere la scena che desidera e lasciare che il sistema ne produca una versione animata.

La distribuzione, però, non è uniforme in tutti i mercati e presenta condizioni diverse a seconda del tipo di account utilizzato, senza uscire dalla stessa interfaccia.

Come funziona la creazione delle GIF

La generazione è affidata a Gemini Omni 1.2 Flash, modello video che Google descrive come capace di mantenere coerenza tra i fotogrammi e rendere più fluido il movimento.

La documentazione di assistenza indica che ogni risultato dura circa tre secondi e si ripete in ciclo. Il formato è pensato soprattutto per reazioni rapide, piccoli effetti visivi e meme, non per narrazioni complesse. La sua forza sta nella comunicazione immediata: un’idea può diventare un contenuto animato senza ricorrere a un programma di montaggio.

Per creare una GIF basta descrivere il risultato nella chat principale. In alternativa, si possono aprire gli strumenti di creazione, selezionare il formato dedicato e scrivere il prompt.

Gemini propone anche modelli per meme di reazione e accetta fotografie o filmati caricati dall’utente come riferimenti. In questo modo, la richiesta può partire da un’immagine esistente oppure da una scena immaginata, con risultati che dipendono dalla precisione delle istruzioni.

Disponibilità e condivisione dei contenuti

Dopo la generazione, l’animazione può essere copiata nelle app di messaggistica compatibili, nelle email e nei documenti. È anche possibile scaricarla come file .gif e riutilizzarla altrove. La funzione supera così i confini della conversazione con l’assistente e diventa uno strumento per preparare contenuti da condividere. La resa effettiva dipende comunque dal supporto offerto dal servizio in cui il file viene inserito.

Google annuncia una distribuzione mondiale per gli abbonati ai piani a pagamento. L’accesso gratuito è previsto negli Stati Uniti, in Giappone, Corea del Sud, Australia, Canada, Regno Unito, Germania e Francia. La disponibilità, quindi, varia in base al Paese e al tipo di account: un utente senza abbonamento potrebbe non trovare ancora l’opzione nel proprio Gemini. Come accade per molte novità distribuite in fasi, l’attivazione può non essere simultanea per tutti.