La tutela della riservatezza nelle app di messaggistica non dipende soltanto dalla cifratura delle conversazioni.

Anche ciò che accade sullo schermo può incidere sulla protezione dei contenuti, soprattutto quando il sistema operativo integra assistenti capaci di osservare le attività dell’utente.

È il punto sollevato da Signal in un intervento dedicato ai nuovi agenti di Intelligenza Artificiale incorporati nei dispositivi mobili. L’azienda spiega di voler limitare l’accesso di questi strumenti alle informazioni visualizzate nell’app, perché la raccolta può avvenire al di fuori dei meccanismi che Signal controlla. La questione supera il singolo servizio e riguarda il rapporto tra applicazioni, piattaforme e garanzie offerte a chi comunica online.

Perché gli assistenti AI rappresentano un rischio per la privacy

Secondo Signal, gli assistenti integrati nei sistemi operativi possono acquisire il contenuto mostrato sul display per rispondere alle richieste o svolgere attività per conto dell’utente.

Le informazioni raccolte possono raggiungere archivi locali oppure infrastrutture remote, in base al funzionamento dello strumento. Da quel momento, l’applicazione non può più controllare il trattamento dei dati né stabilire chi possa consultarli. Il rischio coinvolge anche gli interlocutori, perché i messaggi possono contenere informazioni personali di persone che non hanno autorizzato l’intervento di strumenti esterni.

La società ricorda che il proprio sistema di protezione si fonda su codice aperto e su un protocollo crittografico sottoposto a verifiche indipendenti. Queste garanzie, tuttavia, non impediscono a un software esterno di leggere informazioni già rese visibili sul dispositivo. La sicurezza della trasmissione e quella dell’ambiente nel quale vengono consultati i messaggi rappresentano, infatti, aspetti distinti.

Per affrontare il problema, Signal ha introdotto misure che impediscono l’acquisizione delle schermate quando viene rilevato un tentativo di accesso da parte di un assistente. Su iOS vengono limitati gli screenshot, mentre su Android la protezione interviene in presenza di tentativi di lettura dello schermo. Gli utenti possono disattivare questa barriera, accettando però una maggiore esposizione dei contenuti. L’azienda riconosce inoltre che la protezione non copre ogni possibile modalità di accesso ai dati già presenti sul dispositivo.

Signal chiede maggiori garanzie ai produttori dei sistemi operativi

La questione non riguarda soltanto le impostazioni delle singole applicazioni. Signal evidenzia l’assenza di strumenti semplici attraverso cui gli sviluppatori possano impedire agli agenti AI di consultare informazioni riservate senza compromettere le funzionalità dei propri prodotti. Chiede anche documentazione tecnica più precisa, necessaria per comprendere i meccanismi di acquisizione e trattamento dei contenuti.

La società segnala inoltre difficoltà nell’estendere queste protezioni all’ambiente macOS, dove mancano strumenti affidabili per impedire le catture dello schermo. Un limite che evidenzia quanto il controllo delle informazioni dipenda anche dalle possibilità offerte dai produttori delle piattaforme.

Un’altra criticità riguarda le autorizzazioni di accessibilità. Nate per rendere i dispositivi più fruibili, possono trasformarsi in strumenti attraverso cui agenti di terze parti raggiungono informazioni appartenenti alle applicazioni. Signal ritiene quindi necessario ripensare il modo in cui vengono concesse e utilizzate queste autorizzazioni.

La vicenda apre una riflessione sulla responsabilità tecnologica. L’innovazione non può essere valutata soltanto in base alle nuove funzioni disponibili, ma anche considerando il controllo che lascia alle persone sulle proprie informazioni. La fiducia nei servizi digitali richiede un equilibrio tra automazione e autonomia individuale: senza questo presupposto, anche le tecnologie progettate per semplificare la vita quotidiana rischiano di indebolire i diritti che dovrebbero rispettare.