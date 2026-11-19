Microsoft amplia la propria presenza nel settore degli strumenti per sviluppatori con MAI Code 2 e MAI Code 2 Flash, due nuovi modelli di Intelligenza Artificiale progettati per assistere nella scrittura e nella manutenzione del codice.

L’annuncio, pubblicato da Microsoft AI in occasione della conferenza Ignite, introduce una proposta che punta a rendere più accessibili le capacità dei modelli avanzati, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende.

La strategia si basa su una distinzione precisa: offrire uno strumento adatto alle attività di sviluppo più impegnative e un’alternativa più rapida per le operazioni quotidiane. L’obiettivo è ridurre il peso economico dell’assistenza AI senza rinunciare alla qualità del lavoro prodotto.

MAI Code 2 punta sulla qualità del codice

Il modello principale è stato sviluppato per affrontare attività complesse, come l’implementazione di funzionalità distribuite su più file, l’analisi di errori difficili da individuare e la comprensione dell’architettura di un intero progetto. Microsoft sottolinea anche la capacità di intervenire su codice esistente producendo modifiche che possano essere accettate dai responsabili della manutenzione del software.

Un’attenzione particolare è riservata allo sviluppo delle interfacce. MAI Code 2 è ottimizzato per realizzare dashboard, visualizzazioni di dati e applicazioni con componenti grafiche, cercando di combinare funzionalità e qualità estetica. Si tratta di un aspetto importante per chi utilizza questi strumenti non soltanto per generare singole porzioni di codice, ma anche per costruire prototipi e prodotti destinati a un utilizzo concreto.

I risultati diffusi da Microsoft mostrano una media di successo del 63,2% nei test dedicati alla programmazione, rispetto al 64,1% di GPT-6.1 Sol e al 65,3% di Claude Opus 5.5. Sul fronte economico, l’azienda dichiara una spesa pari al 40% rispetto al modello OpenAI e al 5% rispetto alla proposta Anthropic. Nelle valutazioni comparative sulle interfacce, condotte con 258 partecipanti, le creazioni di MAI Code 2 sono state preferite a quelle di GPT-6 Sol nel 64% dei confronti.

Code 2 Flash privilegia velocità e produttività

La variante Flash risponde a un’esigenza diversa. È pensata per spiegare il funzionamento del codice, applicare modifiche circoscritte e correggere problemi ricorrenti, mantenendo tempi di risposta contenuti. Questa impostazione la rende adatta ai flussi di lavoro caratterizzati da interventi frequenti, nei quali ricorrere a un modello più impegnativo non rappresenta sempre la scelta più conveniente.

Nei test presentati dall’azienda, la versione Flash ha ottenuto una media di successo del 61%, superando GPT-6 Luna e Claude Haiku 5.5, che si sono fermati rispettivamente al 55,1% e al 53,9%. Anche i costi risultano inferiori rispetto alle alternative considerate: Microsoft indica un valore pari al 65% di quello di GPT-6 Luna e a circa un quinto di quello di Claude Haiku 5.5.

La tecnologia trova spazio anche fuori dalla programmazione. Microsoft ha infatti sviluppato MAI Work Flash per integrarlo nei propri prodotti dedicati alla produttività, tra cui Excel, Word, PowerPoint e Teams, oltre a FabricIQ.

Entrambe le soluzioni sono disponibili in GitHub Copilot, mentre l’accesso a Microsoft Foundry è previsto in anteprima limitata per Flash. L’azienda punta inoltre ad ampliare la distribuzione attraverso altri servizi. La sfida, quindi, non riguarda soltanto la capacità di generare codice, ma la possibilità di trasformare l’assistenza intelligente in uno strumento sostenibile per il lavoro quotidiano.