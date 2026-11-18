OpenAI amplia la propria famiglia di modelli con GPT-6.2 Astra e GPT-6.2 Sol, due sistemi di Intelligenza Artificiale progettati per rispondere a esigenze differenti, ma accomunati da una maggiore efficienza nell’elaborazione delle richieste.

L’annuncio segna un’evoluzione che interessa sia le attività professionali più articolate sia l’organizzazione quotidiana del lavoro. La novità non riguarda soltanto la qualità delle risposte: l’azienda punta anche a ridurre il numero di token necessari per completare operazioni complesse, migliorando la gestione dei documenti e l’interazione con il computer. Per comprendere la portata dell’aggiornamento, occorre distinguere il ruolo dei due modelli e osservare come cambiano le prestazioni nei diversi scenari d’impiego.

GPT-6.2 Astra punta sulle attività professionali

GPT-6.2 Astra è il modello più avanzato della famiglia ed è destinato a programmazione, ricerca scientifica e incarichi specialistici.

OpenAI lo propone per creare documenti e presentazioni coerenti con le convenzioni professionali. In una dimostrazione, ha realizzato nuove slide riprendendo anche l’impostazione grafica di un progetto già esistente.

Nei test sulle attività aziendali complesse, Astra ha superato il predecessore e ha portato il costo per incarico a meno di un terzo. Nella valutazione Terminal-Bench-Science 0.1, dedicata alla ricerca, il vantaggio è stato del 9% rispetto a GPT-6 Astra.

È migliorato anche il controllo delle applicazioni: in una prova, il modello ha creato in Blender un’automobile tridimensionale e ne ha simulato il movimento attraverso codice. Il caso mostra come queste capacità possano servire a valutare un progetto prima di costruire un prototipo.

GPT-6.2 Sol è pensato per le attività comuni e a chi cerca equilibrio tra capacità e costi. OpenAI segnala progressi nella comprensione di istruzioni articolate e nella scrittura. Tra gli impieghi indicati figurano l’organizzazione degli impegni familiari e la ricerca di una casa, con esigenze da conciliare.

GPT-6.2 Sol rende più accessibile l’AI quotidiana

In una prova di Plotly (libreria software e una piattaforma utilizzata per creare grafici interattivi) sull’analisi dei dati, Sol ha fornito 40 risposte corrette su 43, spendendo meno rispetto al test precedente. La precisione, tuttavia, non è stata identica: i benchmark vanno letti in base alle attività esaminate.

Sul piano economico, Astra riduce i prezzi dei token rispetto al predecessore, soprattutto per gli input memorizzati nella cache; Sol mantiene invece le tariffe precedenti. Entrambi rafforzano i controlli sulle richieste che potrebbero favorire abusi e il monitoraggio.

L’accesso iniziale è previsto per gli abbonati Plus, Pro, Enterprise ed Edu attraverso ChatGPT Work e Codex, oltre che tramite API. Al momento dell’annuncio non è indicata la disponibilità nella versione standard di ChatGPT. La distribuzione determina chi può integrare subito questi strumenti nel lavoro.

La novità sposta l’attenzione dalla risposta convincente al risultato che può essere verificato e utilizzato. Per imprese e professionisti, la fiducia dipenderà dalla possibilità di comprendere il lavoro svolto dal sistema e valutarne la qualità, senza delegare all’automazione ogni responsabilità.