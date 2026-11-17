Google sta ampliando le capacità di Ask Maps, l’assistente conversazionale integrato in Maps e basato su Gemini.

L’obiettivo è trasformare una ricerca locale in un’attività che l’utente può portare a termine senza passare di continuo da un’applicazione all’altra. Il chatbot non si limita a suggerire luoghi: può verificare la presenza di appuntamenti e, quando serve, contattare direttamente un esercizio per conto della persona. La novità si inserisce in un aggiornamento più ampio, che riguarda anche la pianificazione degli spostamenti.

La disponibilità, però, non è uniforme: alcune funzioni arrivano in mercati diversi, mentre quelle legate alle prenotazioni partono con una distribuzione geografica più circoscritta.

Maps può cercare appuntamenti e contattare le attività

La funzione è pensata per chi deve trovare un orario libero senza telefonare personalmente a ogni attività.

Ask Maps può cercare disponibilità presso esercizi dedicati alla cura della persona o degli animali, oltre che presso attività di riparazione domestica e automobilistica. Dopo una richiesta, l’assistente può domandare dettagli aggiuntivi prima di mostrare le fasce orarie individuate. L’utente mantiene la scelta sulla proposta da accettare: l’automazione svolge la ricerca e il contatto, ma non impone una prenotazione.

Quando le informazioni online non bastano, il chatbot può chiamare l’attività per verificare gli orari e inoltrare la richiesta. Il funzionamento dipende anche dalla disponibilità delle imprese a gestire queste interazioni. Google aveva già introdotto chiamate automatizzate per alcune ricerche; Ask Maps inserisce ora il contatto telefonico in una conversazione più articolata. Per gli esercenti diventa quindi importante riconoscere che una chiamata può provenire da un sistema automatizzato che agisce per conto di un cliente.

La ricerca dei tavoli segue una logica distinta: Ask Maps può controllare la disponibilità dei ristoranti salvati nelle liste personali. Le funzioni per gli appuntamenti e i suggerimenti pratici sul percorso partono negli Stati Uniti; Google non ha ancora indicato quando arriveranno altrove.

Nuove funzioni anche per organizzare i viaggi (anche in Italia)

L’aggiornamento interviene anche sulla pianificazione degli itinerari. Ask Maps può costruire un programma per un’escursione o un viaggio su strada, distribuendo le tappe in base agli interessi espressi. Il risultato è modificabile e condivisibile; da computer può essere esportato in Google Docs. Durante il viaggio, l’utente può aggiornare il programma senza ricominciare da capo.

Prima della partenza, Maps può mostrare informazioni aggiornate sul traffico e sulle condizioni meteorologiche, con segnalazioni in caso di ritardi. Sono previste anche indicazioni per trovare parcheggio e ricaricare i veicoli elettrici. La ricerca nelle liste salvate e la creazione degli itinerari seguono una distribuzione più ampia: Ask Maps si estende a oltre 30 nuovi Paesi europei, tra cui figura anche l’Italia.

La direzione scelta da Google è chiara: Maps vuole accompagnare l’utente dalla scoperta di un luogo fino all’organizzazione concreta dell’attività. La sfida sarà mantenere trasparente il confine tra suggerimento e azione eseguita per conto dell’utente. Quando un assistente contatta un’impresa o modifica un programma, la fiducia dipende anche dalla possibilità di controllare ogni passaggio.