Qwen4-Max, la nuova AI di Alibaba sfida Claude Opus 5.5

La competizione internazionale nel settore dell’Intelligenza Artificiale continua a intensificarsi e Alibaba vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista con il lancio di Qwen4-Max.

Il nuovo modello rappresenta un’evoluzione significativa per il progetto Qwen, sviluppato dal gruppo tecnologico cinese, che punta a confrontarsi direttamente con le soluzioni più avanzate proposte dai principali concorrenti occidentali.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del gruppo, accompagnato da una presentazione delle capacità del sistema. L’obiettivo dichiarato è offrire uno strumento adatto non soltanto alla produzione di contenuti, ma anche alla gestione di attività professionali complesse.

La novità interessa soprattutto il mondo dello sviluppo software, dove la capacità di comprendere richieste articolate e trasformarle in risultati concreti sta diventando un elemento decisivo nella valutazione dei modelli.

Qwen4-Max punta su architettura e capacità multimodali

Dal punto di vista tecnico, Qwen4-Max utilizza un’architettura Mixture of Experts (MoE), progettata per attivare le componenti necessarie durante l’elaborazione delle richieste. Il modello dispone di 2,4 trilioni di parametri e supporta una finestra di contesto da 1 milione di token. Questa caratteristica consente di lavorare con quantità considerevoli di informazioni all’interno della stessa sessione, un aspetto importante per chi affronta progetti articolati.

La componente multimodale permette di elaborare contenuti testuali, immagini e video, ampliando le possibilità di utilizzo rispetto ai sistemi concentrati esclusivamente sul linguaggio. Non si tratta quindi soltanto di un assistente conversazionale, ma di una tecnologia pensata per interpretare materiali differenti e trasformarli in risposte utili.

La società attribuisce particolare importanza anche alla capacità di affrontare incarichi operativi. Tra gli esempi presentati figurano la creazione di modelli tridimensionali attraverso Blender e lo sviluppo di videogiochi con Unity, Unreal Engine e Godot Engine. Sono dimostrazioni che suggeriscono un orientamento verso attività nelle quali il risultato finale conta più della semplice generazione di testo.

Un altro elemento interessante riguarda i costi di utilizzo attraverso le API. Il listino pubblicato da Alibaba indica una tariffa di 1,5 dollari per milione di token in ingresso e 4,5 dollari per quelli in uscita. Per gli input già presenti nella cache, il prezzo scende a 0,075 dollari. Queste condizioni rendono particolarmente interessante valutare il modello anche nell’ambito di applicazioni professionali che prevedono un utilizzo continuativo.

I benchmark e le prospettive per il mondo open

Le prestazioni costituiscono uno degli aspetti più rilevanti dell’annuncio. Secondo i risultati riportati da GIGAZINE, Qwen4-Max supera Claude Opus 5.5 e GPT-6 Astra in alcune prove, tra cui DeepSWE v1.1, dedicata alle capacità degli agenti di programmazione.

La valutazione esterna Artificial Analysis Intelligence Index v5.0.1 assegna al sistema un punteggio di 43. Si tratta di un risultato che evidenzia progressi interessanti, pur senza collocarlo allo stesso livello dei modelli statunitensi di fascia più alta considerati nel confronto.

Anche le classifiche dedicate agli agenti autonomi e allo sviluppo web mostrano risultati competitivi. In particolare, il modello occupa la quattordicesima posizione in Agent Arena | Capabilities e la sesta in Code Arena | WebDev. Questi dati offrono indicazioni utili, ma non costituiscono una garanzia sulle prestazioni in ogni scenario operativo: i benchmark misurano capacità circoscritte e non sostituiscono verifiche indipendenti nell’utilizzo quotidiano.

L’annuncio comprende inoltre un’importante prospettiva per gli sviluppatori: il gruppo ha dichiarato l’intenzione di pubblicare una versione open-weight della famiglia Qwen4. La disponibilità dei pesi potrebbe ampliare le possibilità di sperimentazione e favorire una maggiore partecipazione della comunità tecnologica.