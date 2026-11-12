Jensen Huang si dimette da NVIDIA: finisce dopo 33 anni l'era del fondatore

Una delle figure più influenti dell’industria tecnologica mondiale lascia improvvisamente la guida della società che ha contribuito a trasformare il mercato dell’intelligenza artificiale. Jensen Huang si è dimesso da presidente, CEO e membro del consiglio di amministrazione di NVIDIA, con effetto immediato. L’annuncio ufficiale chiude una leadership storica, durata 33 anni, e apre interrogativi sulla continuità industriale del principale produttore di hardware per l’AI.

Huang aveva fondato NVIDIA nel 1993 insieme a Chris Malachowsky e Curtis Priem, accompagnandola dalla grafica 3D per PC alla nascita delle GPU GeForce, fino alla diffusione del calcolo accelerato nei supercomputer e nei data center.

Il passaggio decisivo arrivò nel 2006 con CUDA, la piattaforma di programmazione parallela che avrebbe preparato il terreno per l’esplosione del deep learning. Oggi NVIDIA è una società profondamente diversa: nel secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2027 ha registrato ricavi per 96,2 miliardi di dollari, dei quali 89 miliardi provenienti dal segmento data center.

Jensen Huang lascia NVIDIA: Colette Kress assume la guida ad interim

Secondo il comunicato ufficiale NVIDIA, il consiglio di amministrazione ha affidato temporaneamente l’incarico di CEO a Colette Kress, vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria dal settembre 2013. Kress manterrà anche le responsabilità di CFO fino alla nomina di un successore permanente.

La scelta privilegia la continuità operativa: prima di entrare in NVIDIA, Kress aveva ricoperto incarichi finanziari di rilievo presso Cisco e Microsoft; conosce quindi sia le dinamiche economiche del settore tecnologico sia i rapporti con i grandi clienti aziendali. Non arriva però dalla progettazione dei semiconduttori, un elemento che potrebbe pesare nella definizione della futura leadership tecnica.

Parallelamente, Harvey C. Jones assume la carica di primo presidente del consiglio di amministrazione nella storia di NVIDIA. Jones ha un’esperienza pluridecennale nel settore, compresi incarichi di vertice presso Synopsys.

Il consiglio ha già avviato la ricerca del CEO definitivo, valutando candidati interni ed esterni. Nessun nome figura ancora tra i successori ufficialmente indicati.

La decisione arriva 4 giorni dopo l’apertura di un’indagine indipendente annunciata l’8 novembre.

La società aveva reagito alle notizie secondo cui Huang sarebbe stato oggetto di un’operazione di intelligence straniera. La vicenda riguarda rapporti personali del fondatore e presunti rischi per la sicurezza nazionale statunitense.

NVIDIA aveva precisato di non avere motivi per ritenere compromessi segreti aziendali o interessi di sicurezza nazionale. Al momento, il comunicato sulle dimissioni non attribuisce esplicitamente la decisione ai risultati dell’indagine, che non risultano pubblicati.

Il vero problema per NVIDIA: chi guiderà CUDA e l’intelligenza artificiale?

La forza di NVIDIA non dipende esclusivamente dalle prestazioni delle sue GPU. Il vantaggio competitivo nasce dall’integrazione fra architetture hardware, strumenti di sviluppo e infrastrutture per il calcolo distribuito.

CUDA, insieme a librerie come cuDNN e cuBLAS, permette agli sviluppatori di sfruttare gli acceleratori attraverso strumenti consolidati; TensorRT ottimizza invece l’esecuzione dei modelli AI, soprattutto durante l’inferenza.

Huang aveva sostenuto personalmente una visione precisa: vendere non soltanto processori, ma piattaforme complete, comprendenti CPU, GPU, interconnessioni NVLink, reti InfiniBand ed Ethernet, software e sistemi rack-scale. Una direzione evidente anche nell’evoluzione di Vera Rubin, la nuova architettura NVIDIA per i data center AI.

NVIDIA dispone di migliaia di ingegneri, team specializzati e programmi pluriennali di sviluppo ma la perdita di Huang alla guida della società potrebbe incidere sulla capacità di coordinare investimenti, rapporti con i grandi cloud provider e decisioni commerciali che richiedono una visione industriale di lungo periodo.

Un successore dovrà inoltre gestire la pressione crescente degli acceleratori proprietari sviluppati dai clienti e dai concorrenti. Come abbiamo visto presentando la sfida dei chip AI alternativi a NVIDIA, il mercato dell’inferenza offre opportunità concrete agli ASIC specializzati, soprattutto quando consumi energetici e costo per token diventano prioritari.

Blackwell e Vera Rubin: cosa succede ai prodotti già annunciati?

Il consiglio di NVIDIA assicura che attività operative, impegni verso i clienti e roadmap tecnologica proseguiranno senza interruzioni. È una rassicurazione importante per aziende che stanno investendo miliardi nella costruzione di infrastrutture AI.

La transizione fra Blackwell Ultra e Vera Rubin coinvolge componenti complessi: GPU con memoria HBM ad alta larghezza di banda, CPU specializzate, switch NVLink e apparati di rete ad altissima velocità. La disponibilità effettiva dei sistemi dipende anche dalla capacità produttiva dei fornitori, dall’assemblaggio dei rack e dalla validazione presso i clienti.

Una sostituzione ai vertici non comporta, in senso stretto, ritardi nei prodotti già progettati; i maggiori rischi riguardano piuttosto eventuali revisioni degli investimenti, cambiamenti nelle priorità di ricerca e sviluppo oppure una diversa politica commerciale nei confronti dei grandi operatori cloud.

La successione arriva prima dei risultati finanziari del 17 novembre

Un primo passaggio decisivo arriverà il 17 novembre 2026, quando NVIDIA presenterà i risultati del terzo trimestre fiscale 2027. La società ha confermato il calendario dell’appuntamento, nonostante le dimissioni dell’ormai ex CEO.

Gli investitori potranno valutare non soltanto ricavi e margini, ma anche le indicazioni sulla domanda di acceleratori AI, sull’avanzamento di Vera Rubin e sull’organizzazione della leadership.

Il vero banco di prova non sarà una singola trimestrale: NVIDIA deve dimostrare di poter conservare il proprio vantaggio industriale anche senza il fondatore al comando. Kress garantisce una transizione amministrativa ordinata; la scelta del nuovo CEO sarà invece dirimente e chiarirà chi avrà il compito di guidare la prossima generazione del calcolo accelerato.

L’immagine di copertina, in alto, è frutto di un’elaborazione creativa con un modello generativo (AI).