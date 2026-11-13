Google Tabletop, l'AI permette di creare applicazioni collaborative

Google sperimenta un modo diverso di organizzare attività con altre persone attraverso Tabletop, un progetto di Google Labs che trasforma materiali condivisi in strumenti interattivi.

L’idea è superare la dispersione tipica delle conversazioni di gruppo, nelle quali proposte e informazioni finiscono spesso sepolte tra i messaggi. Invece di limitarsi a raccogliere contenuti, il servizio permette di costruire uno spazio comune in cui discutere e lavorare su un’attività. Il progetto si rivolge a contesti quotidiani, dalle iniziative tra amici alla vita associativa, e mostra come l’Intelligenza Artificiale possa assumere un ruolo pratico nella collaborazione, senza sostituire le decisioni dei partecipanti.

Tabletop trasforma le idee in strumenti interattivi

Per iniziare, il creatore dello spazio inserisce collegamenti, documenti e spunti utili, quindi può chiedere all’assistente integrato, richiamato tramite il comando @tabletop, di preparare un’esperienza su misura. In alternativa, sono disponibili modelli preimpostati che consentono di partire da una struttura già pronta. Il risultato non è una semplice pagina statica, ma un ambiente operativo nel quale i membri interagiscono con gli elementi generati e contribuiscono alla loro evoluzione.

Gli esempi presentati da Google chiariscono la direzione del progetto. Tabletop può realizzare un itinerario per un viaggio, un sondaggio per scegliere dove cenare oppure un sistema per dividere le spese. Sono previste anche attività ludiche, come tabelloni per tornei che i partecipanti possono aggiornare insieme. La conversazione e gli strumenti creati convivono nello stesso spazio, evitando che le decisioni restino separate dal materiale necessario per realizzarle.

Una volta preparato l’ambiente, chi lo ha creato può invitare gli altri condividendo un collegamento nella chat già utilizzata dal gruppo. I partecipanti lavorano contemporaneamente sullo stesso contenuto, con un’esperienza che Google paragona alla modifica collaborativa di un documento. L’assistente può inoltre contribuire a modificare gli strumenti già creati attraverso nuove richieste, senza dover ricominciare ogni volta da zero. Questo rende il progetto interessante per attività che cambiano durante la preparazione e richiedono il contributo di più persone.

Disponibilità e prospettive del nuovo progetto Google

L’accesso iniziale è riservato agli adulti residenti negli Stati Uniti e avviene attraverso una lista d’attesa. Google non ha comunicato una data per l’apertura internazionale né un calendario per una distribuzione più ampia. La registrazione, quindi, non garantisce l’utilizzo immediato. La natura sperimentale del servizio invita anche a considerare le funzionalità annunciate come parte di un prodotto ancora in evoluzione.

La scelta di Google Labs è interessante per il pubblico a cui si rivolge. Tabletop non nasce come un ambiente esclusivamente professionale, ma punta a rendere più semplice la collaborazione informale, dove spesso manca qualcuno incaricato di trasformare le idee in un piano concreto. L’AI prepara una struttura iniziale, mentre le decisioni restano nelle mani dei partecipanti.