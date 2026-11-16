Google Project Zero cambia le regole: falle pubbliche dopo 90 giorni

La scoperta di una vulnerabilità informatica non rappresenta più soltanto una questione tecnica: il tempo necessario per correggerla può determinare l’esposizione di un numero enorme di utenti.

Google Project Zero ha deciso di rivedere il proprio approccio alla divulgazione delle falle, introducendo una politica più rigorosa nei confronti dei produttori software. La scelta nasce da un panorama della sicurezza in rapida evoluzione, nel quale anche gli strumenti di Intelligenza Artificiale stanno modificando le capacità di individuare e sfruttare gli errori.

Il gruppo ritiene che il tradizionale equilibrio tra segnalazione privata e pubblicazione delle informazioni debba essere aggiornato. La nuova strategia punta a rendere più prevedibili le scadenze e a responsabilizzare le aziende che ricevono le segnalazioni.

Full X sostituisce il precedente modello di divulgazione

Il cambiamento più significativo riguarda il superamento della precedente politica 90+30, adottata da Project Zero nel 2021.

Il sistema concedeva ai produttori novanta giorni per intervenire, con un’ulteriore finestra dedicata alla distribuzione delle correzioni. Il nuovo modello, denominato Full X, elimina questo margine supplementare: la pubblicazione delle informazioni avviene alla scadenza prevista, anche quando il produttore non ha ancora completato la distribuzione della patch.

La transizione parte da Full 90, con una finestra di novanta giorni dalla segnalazione privata. Il calendario prosegue con Full 60, previsto dal 2 febbraio 2027, e Full 30, programmato per il 3 gennaio 2028. L’intenzione è rendere progressivamente più rapida la risposta delle aziende, evitando che i tempi di divulgazione si trasformino in un elemento di incertezza per ricercatori e utenti.

Secondo Project Zero, l’accelerazione degli strumenti basati su AI rende meno efficace l’attesa successiva alla correzione. Analizzando le modifiche apportate al codice, un aggressore può infatti cercare di individuare il difetto risolto e sviluppare un attacco contro i sistemi che non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento. La disponibilità della patch, quindi, non coincide necessariamente con la fine del rischio.

Le eccezioni e le conseguenze per il settore software

La revisione riduce anche la possibilità di ottenere proroghe attraverso accordi con i produttori. La gravità della vulnerabilità non costituisce più, da sola, una ragione sufficiente per modificare la scadenza. Restano tuttavia previste procedure particolari per le falle già sfruttate attivamente e per quelle le cui informazioni sono state rese pubbliche da altri soggetti. Anche una richiesta esplicita dell’azienda interessata può anticipare la divulgazione.

La posizione di Google non è priva di possibili criticità. Alcuni produttori hanno manifestato preoccupazione per il rischio che una pressione eccessiva sui tempi favorisca correzioni affrettate, con conseguenze sulla qualità delle verifiche. Un aggiornamento distribuito senza controlli adeguati potrebbe introdurre nuovi problemi anziché risolvere quelli esistenti. È un aspetto che rende necessario trovare un equilibrio tra rapidità e affidabilità.

La questione assume un significato particolare anche per gli amministratori IT, chiamati a valutare con maggiore attenzione le comunicazioni di sicurezza dei fornitori. La pubblicazione di dettagli tecnici può infatti cambiare le priorità operative di un’organizzazione, soprattutto quando coinvolge infrastrutture essenziali.

La scelta di Project Zero apre così una discussione sul ruolo della trasparenza nella sicurezza digitale. Rendere visibili le vulnerabilità non significa soltanto informare il pubblico, ma anche riconoscere che la protezione informatica dipende dalla responsabilità condivisa tra ricercatori, sviluppatori e organizzazioni. La fiducia nel software dovrà misurarsi sempre più con la qualità dei processi interni che ne garantiscono l’affidabilità.