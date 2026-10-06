Google Docs, arriva una svolta per chi lavora ogni giorno con Markdown

Google Docs cambia il modo di gestire i file Markdown e introduce una funzione attesa soprattutto da sviluppatori, tecnici e utenti che lavorano con contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale.

Google ha annunciato il supporto nativo ai documenti con estensione .md e .markdown, che possono ora essere visualizzati, modificati e condivisi direttamente attraverso Docs senza essere trasformati in un documento Google.

Anche Google Drive aggiorna la gestione di questo formato, mostrando un’anteprima già formattata anziché il solo codice sorgente. La novità elimina quindi uno dei passaggi più scomodi della precedente procedura, che richiedeva l’importazione del file e poteva alterarne la struttura.

Google Docs tratta Markdown come un formato nativo

Con il nuovo sistema, un Markdown rimane lo stesso tipo di file anche quando viene aperto e modificato in Google Docs.

L’interfaccia segnala la presenza del formato con un indicatore “.md” accanto al titolo, mentre l’utente può intervenire sul contenuto attraverso l’editor di Docs senza dover lavorare direttamente sulla sintassi. Restano inoltre disponibili strumenti come commenti e collaborazione in tempo reale, rendendo il formato più adatto ai flussi di lavoro condivisi.

Google Drive riceve parallelamente una modalità di anteprima renderizzata. Il servizio può mostrare intestazioni, tabelle, collegamenti cliccabili e altri elementi supportati dal linguaggio Markdown, permettendo di leggere il documento in una forma più vicina al risultato finale. L’utente può anche passare dalla visualizzazione formattata al codice sorgente, una possibilità utile quando serve controllare direttamente la struttura del file.

La modifica è particolarmente rilevante per il crescente utilizzo di Markdown nei flussi legati agli strumenti AI. Il formato viene infatti utilizzato per documentazione, file README, specifiche, prompt e altri contenuti strutturati. Google collega proprio questa diffusione alla necessità di rendere più semplice la collaborazione tra persone e sistemi automatici, evitando conversioni intermedie che possono compromettere il contenuto.

Restano alcune differenze rispetto ai documenti Google

Il supporto nativo non significa però che tutte le funzioni di Google Docs siano disponibili nei file Markdown. Alcuni elementi proprietari dell’editor devono essere trasformati oppure rimossi quando non possono essere rappresentati nel formato originale. Gli smart chip, per esempio, diventano testo o collegamenti, mentre la formattazione HTML viene convertita in testo semplice. Anche colori dei caratteri, evidenziazioni e allineamento del testo non vengono mantenuti.

La distribuzione della funzione è iniziata il 5 ottobre 2026 e interessa sia i clienti Google Workspace sia gli utenti con account Google personali. Google ha scelto un rilascio graduale che può richiedere fino a 15 giorni, quindi la nuova modalità potrebbe non comparire immediatamente in tutti gli account.