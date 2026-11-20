Google sta modificando il modo in cui gli utenti interagiscono con il suo motore di ricerca, avvicinandolo sempre più all’esperienza offerta dalle applicazioni conversazionali.

La novità riguarda la possibilità di recuperare le precedenti interazioni con l’Intelligenza Artificiale senza dover ripartire da zero a ogni visita. L’obiettivo è trasformare le ricerche in percorsi che possono proseguire nel tempo, conservando il contesto delle domande e delle risposte.

La direzione scelta da Mountain View racconta un cambiamento più profondo del semplice aggiornamento grafico: la ricerca online non viene più concepita soltanto come uno strumento per trovare pagine web, ma come uno spazio nel quale sviluppare conversazioni e approfondire argomenti.

Google porta le conversazioni AI nella homepage

La novità annunciata da Robby Stein, vicepresidente di Google Search, consiste in una barra laterale comprimibile nella homepage desktop. Il pannello consente di raggiungere le conversazioni precedenti avviate attraverso AI Mode, evitando di cercarle ogni volta all’interno dei menu. La distribuzione è stata avviata a livello globale, ma l’attivazione avviene in modo graduale.

L’interfaccia presenta una colonna laterale con il logo Google e l’accesso alle impostazioni. Espandendola, compare una sezione dedicata alle nuove conversazioni, insieme alla funzione per cercare le discussioni salvate e a uno spazio per gli appunti. La parte più interessante è quella riservata alle chat recenti: selezionando una conversazione, si torna all’ambiente AI Mode, con la possibilità di continuare lo scambio senza perdere il filo del discorso.

La scelta risponde a un comportamento che Google osserva tra i propri utenti. Secondo Stein, molte persone arrivano sul motore di ricerca con interrogativi che non si esauriscono in una singola richiesta. Durante i test, la presenza di un accesso diretto alle conversazioni ha reso più semplice proseguire le attività di ricerca e approfondimento. Per chi non apprezza questa impostazione, resta disponibile la possibilità di comprimere il pannello e recuperare l’aspetto essenziale della homepage.

La ricerca Google assume una nuova identità

Il cambiamento non riguarda soltanto la disposizione degli elementi sullo schermo. La conservazione delle conversazioni rende AI Mode una componente più centrale dell’esperienza, avvicinando Google a un modello già familiare a chi utilizza chatbot come ChatGPT. La tradizionale pagina dei risultati, con i collegamenti ai siti, perde così parte della sua centralità nell’interazione quotidiana.

Questa evoluzione apre anche una questione importante per editori e istituzioni scolastiche. Quando le persone trovano risposte e proseguono le proprie ricerche all’interno di un’interfaccia conversazionale, il rapporto con le fonti esterne può cambiare. Alcune città statunitensi stanno già valutando motori alternativi per gli ambienti scolastici, dopo le preoccupazioni legate alla presenza delle funzioni AI nei risultati di ricerca.

La trasformazione di Google suggerisce quindi una nuova competizione per il controllo dell’esperienza informativa. Non sarà sufficiente fornire risultati pertinenti: conterà anche la capacità di accompagnare l’utente durante tutto il suo percorso di conoscenza. Per il futuro della ricerca online, la vera sfida sarà mantenere un equilibrio tra comodità conversazionale, accesso alle fonti e libertà di esplorazione.