Appena 11 giorni sono bastati per ribaltare una delle vicende più clamorose dell’industria tecnologica. Il co-fondatore e storico CEO di NVIDIA, Jensen Huang, torna alla guida dell’azienda dopo dimissioni che sembravano definitive e un consiglio di amministrazione che aveva escluso categoricamente il suo reintegro. Il 23 novembre 2026, invece, arriva l’annuncio ufficiale: Huang riprende immediatamente il ruolo di amministratore delegato, presidente della società e membro del board.

Perché NVIDIA ha cambiato idea su Jensen Huang?

Il 12 novembre scorso, Huang aveva lasciato NVIDIA dopo le rivelazioni riguardanti alcune relazioni extraconiugali, tra cui quella con una donna d’affari sospettata dalle autorità statunitensi di collegamenti con l’intelligence cinese. Accuse sulle quali proseguono gli accertamenti e che non dimostrano, di per sé, alcuna responsabilità del fondatore.

Il 17 novembre, durante la presentazione dei risultati finanziari, il consiglio di amministrazione aveva dichiarato di non volerlo reintegrare. La posizione è cambiata radicalmente dopo una serie di incontri con Huang e il coinvolgimento di esponenti di alto livello del governo statunitense.

Nel comunicato ufficiale, NVIDIA afferma che il board ha ricevuto indicazioni sufficienti per ritenere che il ritorno del fondatore non comporti rischi per la sicurezza nazionale.

Donald Trump ha rivendicato il proprio intervento, sostenendo che la leadership di Huang sia importante non soltanto per NVIDIA, ma per l’economia USA: una serie di dichiarazioni che confermano quanto il produttore di GPU sia ormai considerato una risorsa industriale di interesse nazionale.

Cosa cambia concretamente dentro NVIDIA

La prima conseguenza riguarda la catena decisionale. Colette Kress, amministratore delegato ad interim, torna a concentrarsi sul ruolo di direttrice finanziaria; Harvey Jones resta presidente del consiglio di amministrazione, mentre Huang recupera il controllo operativo della società.

Non si tratta però di un ritorno alla situazione precedente: NVIDIA ha istituito un comitato indipendente per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, incaricato di supervisionare i rischi legati alle tecnologie sensibili e alle restrizioni commerciali.

La società cercherà inoltre un Chief Compliance Officer, una figura dedicata alla verifica del rispetto delle norme e delle procedure aziendali, che riferirà a un comitato del consiglio. Proseguirà anche l’indagine indipendente sui possibili tentativi di influenza da parte di servizi di intelligence stranieri.

In sostanza, Huang recupera la guida industriale, ma NVIDIA introduce ulteriori strumenti di supervisione: da verificare quanto questi controlli riusciranno a operare autonomamente rispetto al fondatore.

Blackwell, Rubin e data center AI: cosa cambierà adesso?

Il ritorno di Huang non comporta alcuna modifica sulle caratteristiche dei futuri chip né anticipa le date di commercializzazione; l’effetto più concreto riguarda invece la continuità delle decisioni industriali.

NVIDIA deve gestire il passaggio dalle piattaforme Blackwell alle successive generazioni Rubin, coordinando produzione dei semiconduttori, disponibilità delle memorie HBM, interconnessioni ad alta velocità e integrazione dei sistemi per i data center.

Huang torna a seguire direttamente i rapporti con i grandi operatori cloud, tra cui Microsoft, Amazon, Google e Meta. Per clienti impegnati in investimenti pluriennali, ritrovare lo stesso interlocutore significa ridurre l’incertezza sulle priorità commerciali e sulla disponibilità futura delle infrastrutture.

Rimane poi centrale il problema delle esportazioni dei chip AI verso la Cina: la vicinanza tra Huang e l’amministrazione Trump potrebbe agevolare il dialogo con Washington, ma non implica un allentamento delle restrizioni. Le autorizzazioni commerciali continueranno a dipendere dalle decisioni delle autorità competenti.

Le prospettive: NVIDIA riparte, ma Huang è diventato insostituibile?

Nel breve periodo, il ritorno del fondatore dovrebbe favorire la continuità dei progetti e rassicurare clienti e partner. Nel medio termine, i risultati dipenderanno dalla capacità di NVIDIA di mantenere il vantaggio tecnologico, rispettare le consegne e difendere i propri margini.

La questione più delicata riguarda però la governance: un consiglio che prima accetta le dimissioni, poi esclude il reintegro e infine vota unanimemente il ritorno del CEO apre interrogativi sulla propria indipendenza.

NVIDIA ha ritrovato Jensen Huang, ma non ha di certo dimostrato di poter funzionare senza di lui.

Anzi, gli ultimi 11 giorni sembrano aver rafforzato l’idea che il valore dell’azienda dipenda non soltanto dal valore tecnologico dei suoi prodotti, ma anche dalla figura del fondatore e dalla sua capacità di orientare un intero settore. Una dipendenza che oggi rassicura gli investitori, ma che nel lungo periodo potrebbe trasformarsi in una delle principali vulnerabilità del gruppo. La vera prova di maturità di NVIDIA non sarà dimostrare quanto possa ancora crescere con Huang al comando, bensì costruire una struttura capace di garantire la stessa solidità anche quando non sarà più lui a prendere le decisioni.

L’immagine in apertura è frutto di una creazione ed elaborazione creativa con un modello AI.