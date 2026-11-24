Tre Mini PC collegati con altrettanti cavi USB4 possono eseguire un modello di intelligenza artificiale da 235 miliardi di parametri, senza ricorrere a servizi cloud o a costose schede di accelerazione per data center. Microsoft ha dimostrato la fattibilità di un approccio che aiuta a congegnare macchine destinate all’intelligenza artificiale locale: anziché concentrare memoria e capacità computazionale in un’unica workstation, si distribuisce il carico di lavoro tra più computer Windows.

L’idea del calcolo distribuito non è certamente nuova: da decenni, server e supercomputer sfruttano collegamenti ad alta velocità per suddividere elaborazioni particolarmente impegnative. La novità consiste nell’utilizzare un’interfaccia ormai presente su molti computer consumer: USB4.

Microsoft ha annunciato l’introduzione di una tecnologia che permette alle applicazioni compatibili di sfruttare la memoria e le GPU di più PC collegati direttamente tra loro.

L’esperimento assume particolare interesse alla luce delle crescenti esigenze hardware dei modelli generativi. Come abbiamo visto parlando degli strumenti per verificare quali modelli AI possono funzionare sul proprio PC, la quantità di memoria disponibile rappresenta spesso un ostacolo più importante della potenza di calcolo.

USB4 trasforma più computer Windows in un cluster AI

Siamo abituati a utilizzare le porte USB per collegare periferiche, unità di memorizzazione e monitor. Con USB4, tuttavia, è possibile stabilire anche una connessione diretta tra due computer, senza passare attraverso uno switch o un router. Ne avevamo già parlato illustrando come USB4 e Thunderbolt possano sostituire Ethernet nella realizzazione di una rete full-mesh.

Windows 11 integra infatti il supporto per USB4NET, un protocollo che permette di trasportare traffico Ethernet attraverso una connessione USB4.

Collegando due PC compatibili, il sistema operativo rileva una nuova scheda di rete e assegna automaticamente un indirizzo IPv4 appartenente all’intervallo 169.254.0.0/16 : è quindi possibile trasferire file o accedere alle risorse condivise utilizzando i normali strumenti di Windows.

Per eseguire un modello linguistico su più computer, però, una connessione di rete veloce non basta: durante la generazione della risposta, le macchine devono scambiarsi ripetutamente i risultati intermedi delle elaborazioni. Anche ritardi apparentemente trascurabili possono accumularsi e penalizzare le prestazioni complessive.

RDMA su USB4: perché Microsoft punta sulla riduzione della latenza

La soluzione sviluppata da Microsoft si chiama RDMA over USB4 (Remote Direct Memory Access): permette di trasferire dati tra le aree di memoria di computer differenti riducendo l’intervento della CPU e aggirando buona parte dello stack di rete tradizionale.

La tecnologia è ampiamente utilizzata nei data center, dove trova applicazione nei sistemi di archiviazione distribuiti e nel calcolo ad alte prestazioni. Microsoft la porta adesso sulle connessioni USB4 attraverso nuovi driver e un provider per NetworkDirect, l’interfaccia di programmazione già utilizzata da Windows per comunicare con dispositivi di rete compatibili con RDMA.

Nei test condotti dall’azienda, il tempo di andata e ritorno dei piccoli messaggi tra due PC scende a circa 28-50 microsecondi: un quarto della latenza rilevata utilizzando UDP sul medesimo collegamento USB4. Il vantaggio non deriva quindi da un aumento della velocità nominale dell’interfaccia, ma dalla maggiore efficienza del trasferimento.

Anche le connessioni USB4 da 40 Gbps possono beneficiarne; quelle da 80 Gbps offrono ulteriore larghezza di banda per le elaborazioni che comportano lo spostamento di grandi quantità di dati.

Tre Mini PC AMD con 384 GB di memoria eseguono Qwen3

Per la dimostrazione pratica, Microsoft ha utilizzato tre Mini PC equipaggiati con processori AMD Ryzen AI Max+ 395, GPU integrate Radeon 8060S e 128 GB di memoria unificata ciascuno.

Le tre macchine, collegate mediante USB4 a 40 Gbps, hanno eseguito Qwen3-235B-A22B, modello linguistico sviluppato da Alibaba che adotta un’architettura Mixture of Experts (MoE). Dei 235 miliardi di parametri complessivi, circa 22 miliardi partecipano all’elaborazione di ciascun token.

Utilizzando una quantizzazione a 4 bit, Microsoft ha ottenuto una velocità di generazione pari a circa 18,5 token al secondo. AMD, con una propria configurazione composta da tre computer, dichiara 21,98 token al secondo.

Il risultato è significativo: i soli pesi di un modello da 235 miliardi di parametri, rappresentati in FP16, richiederebbero teoricamente circa 470 GB. Riducendo la precisione a 4 bit, il fabbisogno teorico scende a 117,5 GB, ai quali bisogna aggiungere metadati, strutture di lavoro, KV cache e altre allocazioni.

Anche Intel ha sperimentato la soluzione con sistemi Core Ultra Series 3 dotati di 64 GB di memoria ciascuno. Eseguendo GPT-OSS-120B di OpenAI, tre computer hanno raggiunto 49,4 token al secondo; aggiungendo una quarta macchina, il valore sale a 54,2 token al secondo con un input di 1.024 token.

La memoria dei computer si somma davvero?

Windows 11 non trasforma automaticamente tre PC da 128 GB in un computer con 384 GB di RAM direttamente indirizzabile: ogni macchina conserva la propria memoria fisica e continua a eseguire una propria istanza del sistema operativo. Spetta al motore di inferenza distribuire il modello e coordinare le elaborazioni.

Microsoft ha pubblicato una versione sperimentale di llama.cpp che sfrutta NetworkDirect, il backend Vulkan e il supporto RPC per il calcolo remoto.

Una delle tecniche utilizzabili è il tensor parallelism, che suddivide le operazioni matematiche tra più acceleratori: la velocità della comunicazione incide direttamente sull’efficienza del sistema. Il principale beneficio dell’approccio proposto da Redmond consiste ovviamente nella possibilità di eseguire modelli altrimenti troppo grandi per una singola macchina.

Requisiti hardware e disponibilità in Windows 11

Microsoft prescrive una topologia full-mesh: ogni computer deve essere collegato direttamente a tutti gli altri.

Tre PC richiedono tre cavi e due porte USB4 per macchina; con quattro computer servono sei cavi e tre porte per sistema. La configurazione diventa rapidamente poco pratica all’aumentare dei nodi.

Come spiegato nell’annuncio ufficiale, il codice sorgente dei componenti sperimentali è già disponibile, mentre la build compatibile di Windows 11 arriverà nel canale Experimental (Future Platforms) del programma Windows Insider.

In prospettiva, la possibilità di ampliare una macchina AI aggiungendo altri PC, anziché sostituirla integralmente, apre opportunità interessanti per sviluppatori, professionisti e aziende che desiderano elaborare i propri dati senza inviarli sul cloud.

Come sperimentare RDMA over USB4 con più PC Windows

Per sperimentare concretamente la soluzione, Microsoft richiederà l’installazione di una specifica build di Windows 11, di prossima distribuzione.

Gli sviluppatori possono però già scaricare il provider NetworkDirect per RDMA over USB4 e il fork di llama.cpp predisposto per l’inferenza distribuita.

Su ciascun PC, sarà necessario aprire il prompt dei comandi con i diritti di amministratore e impartire le seguenti istruzioni:

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Usb4HostRouter\Parameters /v EnableInterDomainRdma /t REG_DWORD /d 1 /f

bcdedit /set testsigning on

Il primo comando abilita il supporto RDMA per le connessioni USB4 tra computer; il secondo attiva la modalità di firma di test, necessaria per utilizzare i componenti sperimentali. Quest’ultima richiede la disabilitazione di Secure Boot a livello di firmware UEFI e il successivo riavvio del sistema. Per ragioni di sicurezza, è quindi opportuno condurre le prove su macchine dedicate alla sperimentazione.

Dopo aver collegato fisicamente tutti i computer secondo una topologia full-mesh, bisogna assegnare indirizzi IPv4 statici alle interfacce di rete USB4, utilizzando una sottorete separata per ciascun collegamento. L’utilità ndping , disponibile insieme al provider NetworkDirect, permette di verificare il funzionamento delle singole connessioni RDMA.

L’ultimo passaggio consiste nella compilazione del fork di llama.cpp con il backend Vulkan e il supporto RPC (Remote Procedure Call) abilitati: il primo consente di sfruttare le GPU compatibili, il secondo permette di delegare parte delle elaborazioni alle altre macchine. Si può quindi procedere al caricamento di un modello AI, come GPT-OSS-120B o Qwen3-235B-A22B, entrambi utilizzati da Microsoft nelle sue dimostrazioni.