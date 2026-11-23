Le cuffie Bluetooth funzionano perfettamente mentre ascoltiamo musica, guardiamo un film o giochiamo. Poi apriamo Microsoft Teams, Discord o un’applicazione che utilizza il microfono e succede qualcosa di anomalo e molto fastidioso: l’audio perde qualità, i bassi spariscono e il suono diventa simile a quello di una vecchia telefonata.

Questo genere di comportamento è una conseguenza del funzionamento dei profili Bluetooth tradizionali, un limite che Microsoft sta cercando di superare definitivamente con Windows 11.

Microsoft ha iniziato ad affrontare il problema nel 2023 introducendo il supporto a Bluetooth LE Audio e, con Windows 11 24H2, ha aggiunto la tecnologia Super Wideband Stereo. A fine novembre 2026 arriva un ulteriore miglioramento: alcune nuove build Insider consentono di mantenere audio stereo a 48 kHz anche con il microfono attivo, sfruttando cuffie e hardware compatibili.

Perché le cuffie Bluetooth perdono qualità quando attiviamo il microfono

Come accennato in precedenza, la spiegazione è nei profili utilizzati dal Bluetooth Classic per gestire l’audio. Quando ascoltiamo musica, Windows sfrutta normalmente A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), progettato per trasmettere audio stereo di buona qualità dal computer alle cuffie.

La situazione cambia quando un programma richiede l’accesso al microfono integrato: per gestire contemporaneamente riproduzione e acquisizione audio, Windows 11 passa al profilo HFP (Hands-Free Profile), pensato principalmente per le conversazioni vocali.

HFP utilizza una modalità audio bidirezionale con capacità molto più limitate rispetto ad A2DP: la riproduzione diventa mono e la banda disponibile per le frequenze audio si riduce sensibilmente.

Secondo la documentazione tecnica Microsoft, Windows supporta HFP con codifica CVSD a 8 kHz oppure mSBC a 16 kHz. Se un’applicazione riproduce contenuti a 48 kHz durante una chiamata, il sistema ricampiona l’audio per adattarlo al formato supportato dal profilo telefonico.

Anche cuffie costose possono suonare improvvisamente malissimo e basta che un’applicazione inizi a utilizzare il microfono: non occorre neppure avviare una chiamata o una videoconferenza.

Windows 11 introduce lo stereo a 48 kHz con il microfono attivo

Microsoft ha annunciato il miglioramento nella gestione dell’audio Bluetooth all’interno delle build Insider del 20 novembre 2026.

La novità riguarda il canale Experimental e sfrutta Bluetooth LE Audio, tecnologia che gestisce diversamente la comunicazione wireless e supporta la riproduzione stereo durante l’acquisizione della voce.

La possibilità di mantenere l’audio stereo durante le conversazioni era già arrivata con Windows 11 24H2, inizialmente con frequenze di campionamento inferiori. La novità attuale consiste nell’estensione della modalità fino a 2 canali, 16 bit, 48.000 Hz. Una configurazione che permette di conservare la separazione stereo e una risposta in frequenza più ampia anche mentre Discord, Teams, un videogioco oppure Copilot Chat utilizzano il microfono.

Alla base di LE Audio troviamo anche il codec LC3 (Low Complexity Communication Codec), progettato per offrire una compressione efficiente con una buona qualità percepita.

Va detto però che 48 kHz indica la frequenza di campionamento del formato audio, non il bitrate effettivamente trasmesso via Bluetooth; non significa quindi riproduzione lossless.

Come attivare la nuova qualità audio in Windows 11

Sui PC compatibili che eseguono una build Insider con la funzionalità disponibile, Microsoft permette di scegliere esplicitamente il formato da utilizzare quando il microfono è attivo.

Bisogna aprire Impostazioni, Sistema, Audio, individuare il dispositivo Bluetooth nella sezione Output e accedere alle relative impostazioni. Qui compare la voce Formato quando il microfono è attivo, dalla quale bisogna selezionare “2 canali, 16 bit, 48000 Hz“.

L’opzione compare soltanto quando PC, driver e dispositivo audio soddisfano i requisiti previsti. Non basta possedere cuffie Bluetooth recenti: anche il controller del computer deve supportare LE Audio e le funzionalità richieste dal Super Wideband Stereo.

Come verificare la compatibilità delle cuffie Bluetooth

Prima di cercare la nuova impostazione conviene controllare le caratteristiche del computer e delle cuffie.

In Windows 11 è utile aprire Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Dispositivi e verificare, dove disponibile, la presenza dell’opzione Usa LE Audio quando disponibile.

Se il sistema non offre tale possibilità, occorre controllare le specifiche dell’adattatore Bluetooth, i driver pubblicati dal produttore e le caratteristiche degli auricolari. Per sfruttare il formato annunciato a novembre, serve anche il supporto alla riproduzione a 48 kHz nella modalità prevista.

Cosa fare se le cuffie continuano a suonare male

Chi utilizza cuffie Bluetooth Classic prive di LE Audio non può eliminare il limite di HFP semplicemente modificando il formato audio nelle impostazioni di Windows. Una soluzione pratica consiste nel selezionare un diverso microfono, per esempio quello integrato nel notebook oppure un microfono USB, lasciando alle cuffie soltanto la riproduzione sonora.

In questo modo Windows può continuare a utilizzare A2DP, evitando il passaggio alla “modalità telefonica”; è però altrettanto importante accertarsi che anche Discord, Teams e gli altri programmi selezionino effettivamente il microfono alternativo.

Un’altra possibilità consiste nell’utilizzare cuffie USB oppure dispositivi wireless con ricevitore dedicato, purché il produttore supporti audio stereo e microfono contemporaneamente. Per configurazioni più articolate, abbiamo esaminato anche come gestire separatamente i flussi audio in Windows 11.

La direzione intrapresa da Microsoft è interessante soprattutto per chi alterna continuamente musica, videoconferenze e videogiochi. Il miglioramento ottenibile dipende comunque dall’intera catena hardware e software. Senza LE Audio compatibile, il vecchio comportamento delle cuffie Bluetooth continuerà a manifestarsi.