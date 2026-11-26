L’integrazione tra Chat e Work in ChatGPT sta entrando nella fase di distribuzione e porta con sé una modifica che interessa soprattutto chi utilizza il servizio per sessioni di lavoro intensive.

OpenAI sta sperimentando un’esperienza unificata, nella quale le due modalità non avranno più disponibilità separate. La società sostiene che la maggior parte degli abbonati non dovrebbe notare azzeramenti più frequenti, ma riconosce che una quota ridotta degli utenti più assidui potrebbe raggiungere prima il tetto operativo previsto. La questione ha già suscitato dubbi tra gli iscritti, preoccupati che l’accesso alle funzioni avanzate possa ridursi senza un cambiamento del costo dell’abbonamento.

Un unico limite per Chat e Work

La novità è stata introdotta inizialmente per un gruppo ristretto di abbonati Pro, come ha riferito il responsabile di prodotto Thibault “Tibo” Sottiaux in un intervento su X. La fase di prova anticipa l’estensione del sistema, prevista da OpenAI per dicembre.

Con il nuovo assetto, le attività svolte nelle aree Chat e Work consumeranno la stessa disponibilità, anziché attingere a quote indipendenti. È questo il passaggio che alimenta le perplessità: chi alterna conversazioni ordinarie e incarichi complessi potrebbe consumare più rapidamente la risorsa condivisa.

L’azienda precisa però che le conversazioni basate sul modello Instant resteranno senza limite e non verranno conteggiate nel plafond comune. Anche dopo aver esaurito la disponibilità riservata alle altre modalità, sarà quindi possibile continuare a usare questa opzione. OpenAI afferma inoltre di voler migliorare l’efficienza del servizio, così da permettere agli abbonati di ottenere più lavoro dalla capacità assegnata. Non sono stati però comunicati dettagli sufficienti per stimare quanto cambierà, nella pratica, la quantità di utilizzo disponibile per ciascun profilo.

Perché la modifica divide gli abbonati

Le critiche emerse sui social e nel forum della community ruotano attorno al valore percepito dell’abbonamento.

Alcuni utenti temono che l’unificazione sottragga spazio alle richieste che richiedono ragionamento avanzato, soprattutto quando Work viene impiegato per attività prolungate. La preoccupazione non riguarda soltanto il numero di interazioni: conta anche la possibilità di dover scegliere tra un’attività professionale e una conversazione personale quando entrambe attingono alla medesima riserva.

La decisione si inserisce in una fase in cui i fornitori di AI devono sostenere costi infrastrutturali elevati, mentre cresce la domanda di modelli più capaci. Riunire gli strumenti in un ambiente coerente può rendere il prodotto più semplice da usare, ma la comodità dell’interfaccia non basta a compensare eventuali restrizioni percepite. Per mantenere la fiducia degli abbonati, sarà decisivo rendere comprensibile il rapporto tra consumo e disponibilità effettiva. La qualità di un servizio a pagamento, infatti, si misura anche nella prevedibilità delle risorse che mette a disposizione.