Non servono settimane di lavoro, un gruppo di aggressori particolarmente esperti o lo sviluppo di strumenti informatici sofisticati per compromettere un gran numero di sistemi aziendali. Gli agenti AI possono gestire in autonomia una buona parte delle operazioni necessarie per condurre un attacco informatico, adattando il proprio comportamento alle difese incontrate. A lanciare l’allarme sono CSIRT Italia, struttura operativa dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), e l’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) svizzero.

L’automazione degli attacchi informatici non è propriamente frutto dell’AI: scanner di vulnerabilità, botnet e strumenti per lo sfruttamento automatizzato delle falle di sicurezza esistono da decenni. La disponibilità di modelli linguistici capaci di ragionare, utilizzare strumenti esterni e prendere decisioni ha tuttavia introdotto un elemento nuovo: l’automazione non riguarda più soltanto l’esecuzione di operazioni predefinite, ma anche la pianificazione dell’attacco.

Secondo le autorità elvetiche, da ottobre 2026 il numero di istanze di strumenti offensivi basati sull’AI accessibili attraverso Internet è quasi raddoppiato. Il 24 novembre, la Svizzera ha inoltre confermato i primi attacchi informatici condotti con l’ausilio di agenti autonomi ai danni di aziende e gestori di infrastrutture critiche appartenenti ad almeno due settori. Tutti gli episodi noti all’Autorità hanno portato alla compromissione dei sistemi informatici delle vittime.

Come funzionano gli attacchi informatici orchestrati dagli agenti IA

Le Autorità italiane, dal canto loro, descrivono campagne di compromissione su vasta scala riconducibili all’impiego di agenti autonomi: tra gli strumenti associati alle recenti attività offensive figurano ARTEX AI, CyberStrikeAI, DeepSeek Harness – Red Team e PentAGI.

Si tratta dei cosiddetti Agentic Offensive Framework, piattaforme che integrano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con strumenti di analisi e verifica della sicurezza informatica. Molte nascono per il penetration testing e il red teaming, ossia per simulare attacchi autorizzati e verificare la robustezza delle difese aziendali.

A differenza di uno script tradizionale, che segue una sequenza di istruzioni stabilita dallo sviluppatore, un agente AI può interpretare i risultati delle operazioni precedenti e modificare di conseguenza il proprio comportamento.

Il modello linguistico assume il ruolo di componente decisionale, mentre un livello software di orchestrazione gestisce l’esecuzione degli strumenti esterni e mantiene traccia delle attività.

CSIRT Italia ha documentato anche l’impiego simultaneo di più agenti: in un episodio riconducibile a DeepSeek Harness, un coordinatore ha distribuito le attività tra 5 agenti specializzati. La parallelizzazione consente di esaminare contemporaneamente numerosi sistemi, riducendo drasticamente i tempi delle campagne offensive.

Le Autorità italiane riferiscono inoltre di aver osservato la generazione dinamica di codice malevolo durante gli attacchi, anche allo scopo di eludere le protezioni degli endpoint.

Anche le vulnerabilità minori diventano un problema serio

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda la capacità degli agenti AI di correlare problematiche di sicurezza apparentemente poco rilevanti. Una configurazione errata, autorizzazioni eccessive e una vulnerabilità classificata come poco grave possono concorrere alla compromissione di un’infrastruttura.

Il punteggio CVSS associato a una falla di sicurezza, come sappiamo, descrive la gravità della singola vulnerabilità ma non esaurisce la valutazione del rischio derivante dalla sua combinazione con altre problematiche simultaneamente presenti nella rete aziendale.

Non servono vulnerabilità zero-day per ottenere risultati significativi: sistemi obsoleti, password deboli, servizi dimenticati e lasciati in balìa di se stessi, credenziali applicative non adeguatamente protette rappresentano una superficie di attacco considerevole che può essere sfruttata dagli aggressori, su segnalazione di agenti AI messi al lavoro su queste configurazioni.

Come difendersi: la Svizzera raccomanda l’installazione delle patch entro 24 ore

UFCS raccomanda di installare gli aggiornamenti critici destinati ai sistemi direttamente raggiungibili da Internet entro 24 ore dalla loro pubblicazione: si tratta di una finestra temporale molto più ristretta rispetto ai cicli mensili di manutenzione adottati da numerose organizzazioni.

Diventa essenziale censire tutte le risorse esposte, sottrarre all’accesso pubblico le console amministrative, isolare i sistemi non aggiornabili e proteggere gli accessi mediante autenticazione multifattore o passkey.

Particolare attenzione meritano le identità applicative: chiavi API, token e account di servizio dovrebbero disporre di autorizzazioni circoscritte e, ove possibile, credenziali temporanee. Anche il monitoraggio delle connessioni in uscita, delle modifiche ai privilegi e delle anomalie nei volumi di traffico assumono grande importanza.

Rilevare un attacco non basta più: è imperativo riuscire a contenerlo prima che l’automazione offensiva renda inefficaci i tradizionali tempi di intervento umano.

Le raccomandazioni di ACN e CSIRT Italia: non basta aggiornare i sistemi

CSIRT Italia pone l’accento sul debito tecnologico accumulato dalle organizzazioni: mantenere in esercizio applicazioni obsolete, componenti non più supportati e sistemi privi degli ultimi aggiornamenti di sicurezza rappresenta un rischio sempre più difficile da gestire.

Se non è possibile installare immediatamente le patch, l’Autorità italiana suggerisce di valutare la disconnessione dei sistemi da Internet, il loro isolamento rispetto al resto della rete aziendale e il blocco delle comunicazioni verso l’esterno.

L’ente nazionale raccomanda inoltre di introdurre meccanismi di rate limiting a livello applicativo, limitando la frequenza delle richieste e il volume delle operazioni eseguibili in un determinato intervallo di tempo. Le attività più delicate, come le esportazioni massive di dati o le modifiche alle autorizzazioni, dovrebbero prevedere verifiche supplementari.

Sul versante del rilevamento, assume particolare importanza la correlazione degli eventi: un’autenticazione formalmente valida, una chiamata API autorizzata e il download di informazioni da un database cloud possono apparire operazioni del tutto legittime se esaminate singolarmente. La loro successione, frequenza e provenienza possono invece tradire l’attività di un agente offensivo.

A supporto degli amministratori di sistema, CSIRT Italia ha messo a disposizione informazioni sulle minacce attraverso la piattaforma MISP (Malware Information Sharing Platform), con indicatori di compromissione (IoC) utili a individuare attività sospette e regole YARA per il riconoscimento di componenti malevoli. Queste informazioni possono alimentare le piattaforme di monitoraggio della sicurezza, protezione degli endpoint e analisi del traffico di rete (SIEM, EDR e NDR), facilitando anche l’automazione delle contromisure attraverso soluzioni SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

L’Autorità italiana raccomanda infine la conservazione di backup offline o immutabili, così da preservare la possibilità di recuperare i dati anche in caso di compromissione estesa dell’infrastruttura. La rapidità con cui gli agenti AI possono concatenare più operazioni offensive rende infatti ancora più importante sottrarre le copie di sicurezza alla disponibilità degli account e dei sistemi potenzialmente compromessi.

Hacker etici e segnalazione responsabile: cosa può imparare l’Italia dalla Svizzera

Gli avvertimenti delle Autorità riportano alla ribalta una questione che solleviamo da anni su IlSoftware.it: quella della tutela degli hacker etici e dell’introduzione di programmi bug bounty di Stato.

La Svizzera promuove da tempo la ricerca indipendente attraverso programmi bug bounty per le infrastrutture pubbliche e procedure di Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). L’Autorità federale consente anche segnalazioni anonime e, per le vulnerabilità dei sistemi della Confederazione, si impegna a non intraprendere azioni civili o penali nei confronti dei ricercatori che agiscono in buona fede rispettando precise condizioni operative.

In Italia un primo passo in tal senso è finalmente arrivato il 6 ottobre 2026, con l’adozione della politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilità, prevista dal D.Lgs. 138/2024 di recepimento della direttiva NIS2.

Rimane però irrisolto il nodo di una specifica tutela legislativa, il cosiddetto safe harbour, che riduca l’esposizione dei ricercatori indipendenti a contestazioni civili e penali. Manca inoltre un programma nazionale di ricompense paragonabile all’esperienza elvetica.

La diffusione degli agenti offensivi rende ancora più urgente colmare questa distanza. Se un ricercatore può individuare e segnalare responsabilmente una vulnerabilità prima che un agente autonomo la sfrutti, lo Stato dovrebbe incentivare quella scoperta, non scoraggiarla attraverso l’incertezza giuridica. La sicurezza delle infrastrutture pubbliche dipenderà sempre più anche dalla capacità delle istituzioni di valorizzare le competenze disponibili al di fuori delle proprie strutture.