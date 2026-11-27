Anche da DAZN è arrivato il Black Friday. Tutti i piani annuali sono scontati fino al 50%, con la possibilità di scegliere tra tutto lo sport di DAZN a 19,99 euro al mese per dodici mesi oppure tutta la Serie B più tre match di Serie A a giornata a 9,99 euro al mese.

Le due offerte appena citate sono rispettivamente quelle per il piano Full e Goal, ma anche tutti gli altri piani godono di uno sconto notevole durante questa giornata. Sono in offerta anche Family, disponibile a 39,99 euro al mese per dodici mesi con HBO Max incluso, e MyClubPass, che beneficia dello sconto più alto (50%).

Ecco tutti i piani scontati in occasione della giornata del Black Friday:

Full: 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 36,99 euro al mese (46% di sconto)

al mese per i primi 12 mesi, poi 36,99 euro al mese (46% di sconto) Family: 39,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 61,99 euro al mese (35% di sconto, include il piano HBO Max Base con pubblicità)

al mese per i primi 12 mesi, poi 61,99 euro al mese (35% di sconto, include il piano HBO Max Base con pubblicità) MyClubPass: 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 29,99 euro al mese (50% di sconto)

al mese per i primi 12 mesi, poi 29,99 euro al mese (50% di sconto) Goal: 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 13,99 euro al mese (29% di sconto)

al mese per i primi 12 mesi, poi 13,99 euro al mese (29% di sconto) Sports: 7,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 11,99 euro al mese (33% di sconto)

L’intera programmazione sportiva di DAZN include tutte le partite di Serie A, Serie B, LaLiga e Copa del Rey, la FA Cup, la Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League, la Serie A Women e FIFA+, il canale tematico che trasmette le partite più iconiche dei campionati mondiali di calcio del passato. A tutto questo, poi, si aggiungono i canali di Eurosport, con tanto di Australian Open, Roland Garros, il meglio del ciclismo e gli eventi UFC. Completa l’offerta la pallavolo con la Serie A maschile, quella femminile e il campionato europeo per club di volley.