Oggi, martedì 24 novembre, termina l’offerta di Disney+ che consente di attivare il servizio streaming video a partire da 4,99 euro al mese per due mesi, con un risparmio massimo di 10 euro in base al piano scelto. La promozione è rivolta a tutti, sia a coloro che sottoscrivono per la prima volta l’abbonamento sia a chi riattiva un vecchio abbonamento.

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, Disney+ diventa una delle prime scelte per tanti appassionati di film e serie televisive, forte di un catalogo impareggiabile dalle altre piattaforme streaming per la presenza dei classici Disney che già oggi figurano tra i titoli più visti dagli abbonati.

Entrando più nel dettaglio della promo, il piano più economico è Standard con pubblicità, disponibile a 4,99 euro al mese per i primi due mesi, con rinnovo a 6,99 euro al mese. Include l’accesso a tutto il catalogo con la pubblicità nei contenuti on-demand, la qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea.

Standard è invece il piano che elimina le interruzioni pubblicitarie dai titoli presenti in catalogo, mantenendo la stessa risoluzione e lo stesso numero di riproduzioni in contemporanea. Il prezzo scontato è pari a 7,99 euro al mese per due mesi, poi si rinnova a 10,99 euro al mese.

Per un’esperienza completa il piano di riferimento rimane quello Premium, disponibile fino ad oggi a 10,99 euro al mese per due mesi, poi 15,99 euro al mese. Le riproduzioni in contemporanea salgono da due a quattro, in più vi è il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Se confrontato con la proposta della concorrenza, il catalogo Disney+ è uno dei più completi in assoluto e tra i migliori per trascorrere le vacanze di fine anno insieme al resto della famiglia. In questo momento in Italia vanno forte Mamma ho perso l’aereo, Mamma ho riperso l’aereo e Il Grinch, tre titoli iconici del Natale.