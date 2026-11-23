Il clima del Black Friday ha contagiato anche DAZN. In questi giorni è possibile attivare i vari piani disponibili con sconti fino al 50%, riuscendo così a risparmiare in modo significativo da qui fino alla fine della stagione e i primi mesi di quella successiva.

I piani in offerta sono Family, Full, MyClubPass, Goal e Sports, tutti tramite la sottoscrizione dell’abbonamento annuale. Se si guarda con maggiore interesse all’abbonamento mensile, l’unico piano disponibile a prezzo scontato è DAZN Full.

Segue ora un riepilogo dell’offerta in corso sul sito ufficiale dazn.com, valida per un periodo di tempo limitato.

Piani annuali in offerta

Family : a partire da 39,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 61,99 euro al mese (35% di risparmio per il primo anno)

: a partire da 39,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 61,99 euro al mese (35% di risparmio per il primo anno) Full : a partire da 19,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 36,99 euro al mese (46% di risparmio per il primo anno)

: a partire da 19,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 36,99 euro al mese (46% di risparmio per il primo anno) MyClubPass : a partire da 14,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 29,99 euro al mese (50% di risparmio per il primo anno)

: a partire da 14,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 29,99 euro al mese (50% di risparmio per il primo anno) Goal : a partire da 9,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 13,99 euro al mese (29% di risparmio per il primo anno)

: a partire da 9,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 13,99 euro al mese (29% di risparmio per il primo anno) Sports: a partire da 7,99 euro al mese per i primi dodici mesi, poi 11,99 euro al mese (33% di risparmio per il primo anno)

Piani mensili in offerta

Full: 29,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi 46,99 euro al mese senza vincoli (36% di risparmio per i primi tre mesi)

Ricordiamo che l’app DAZN è visibile su Smart TV, PC, tablet e smartphone. A proposito di smartphone, il nuovo piano Full Mobile consente la visione categoricamente soltanto sullo schermo del proprio telefono.