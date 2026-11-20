In concomitanza con il ritorno della Serie A dopo la pausa per le Nazionali, DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano mensile Full, proponendo uno sconto del 36% per tre mesi. Nell’ambito della promozione in corso è possibile attivare il piano Full con sottoscrizione mensile e senza vincoli a 29,99 euro al mese per i primi tre mesi, invece di 46,99 euro al mese.

Dopo i primi tre mesi, se si sceglie di proseguire oltre, l’abbonamento si rinnova a 46,99 euro al mese, sempre con la possibilità di scegliere se rinnovare o meno al termine di ogni mese.

Full dà accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni di DAZN, in contemporanea su una rete domestica. Il piatto forte è rappresentato da tutte le partite di Serie A Enilive, con dieci incontri su dieci a giornata (di cui sette in esclusiva).

Gli appassionati di calcio possono fare affidamento anche su tutta la Serie BKT, comprese le sfide di playoff e playout che determinano l’esito del campionato cadetto alla fine di ogni stagione. Inoltre sono disponibili tutte le gare giornata per giornata della LaLiga EASports, la massima divisione spagnola di calcio maschile.

Restando in Spagna, DAZN trasmette in esclusiva anche la Copa del Rey. Gli amanti del football apprezzeranno anche la copertura di altre competizioni calcistiche come la FA Cup, la Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League e la Serie A Women, a cui si aggiunge il canale tematico FIFA+ con le partite più belle dei Mondiali di calcio.

Inclusi in DAZN Full vi sono anche i canali Eurosport, grazie ai quali è possibile seguire Australian Open, Roland Garros, il meglio del ciclismo con Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, gli eventi UFC e il PGA Tour. A completare il quadro vi sono i campionati nazionali di pallavolo maschile e femminile, il campionato europeo per club di volley, una selezione di partite di NFL e la Kings League Italia.