Sabato torneranno in campo le squadre di Serie A per la dodicesima giornata del torneo. Tutti gli incontri, da qui fino al termine della stagione, saranno visibili su DAZN, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva. E se gli anni precedenti le critiche erano rivolte al costo dell’abbonamento, quest’anno con il nuovo piano Full Mobile le cose sono diverse. Infatti è possibile avere accesso completo a tutti gli sport e alle competizioni incluse nella programmazione DAZN a 19,99 euro al mese senza vincoli, cioè con l’opportunità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

A livello di funzionalità include lo streaming simultaneo su una rete Internet, tutto lo sport di DAZN sul dispositivo mobile personale e l’accesso a FanZone, tramite cui è possibile interagire e giocare con gli altri tifosi durante gli eventi trasmessi. Di fatto sono le stesse funzioni a disposizione degli abbonati Full, con un’unica differenza.

La differenza sta nella fruizione dell’abbonamento. Con Full Mobile è possibile guardare le partite soltanto da smartphone, dal momento che è vietata la riproduzione su Smart TV, computer e tablet. Il divieto si estende poi anche alla funzionalità mirroring, tramite cui sarebbe possibile in linea teorica condividere lo schermo del proprio smartphone con uno più grande.

Presentiamo ora un rapido ripasso dei contenuti inclusi con il piano Full Mobile:

Serie A Enilive: tutte le partite

Serie BKT: tutte le partite, inclusi playoff e playout

Eurosport: i canali Eurosport in diretta

LaLiga EASports: tutte le partite

Copa del Rey: gli incontri della coppa nazionale di Spagna

CEV Volleyball Champions League: il campionato europeo per club di pallavolo

FA Cup: gli incontri della coppa più prestigiosa per le squadre inglesi

Liga Portugal Betclic: il meglio del campionato portoghese

Jupiler Pro League: il meglio del campionato belga

FIFA+: le partite più belle dei Mondiali FIFA

Serie A Women: tutte le partite

NFL: una selezione di partite

Roland Garros: tutti i match

Australian Open: tutti i match

Il meglio del ciclismo: tutto il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta

UFC: tutti gli eventi

PGA Tour: tutte le buche

LIV Golf: tutte le emozioni

SuperLega: il campionato di pallavolo maschile

Serie A1 Tigotà: il campionato di pallavolo femminile

Kings League Italia: tutte le partite