Sabato torneranno in campo le squadre di Serie A per la dodicesima giornata del torneo. Tutti gli incontri, da qui fino al termine della stagione, saranno visibili su DAZN, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva. E se gli anni precedenti le critiche erano rivolte al costo dell’abbonamento, quest’anno con il nuovo piano Full Mobile le cose sono diverse. Infatti è possibile avere accesso completo a tutti gli sport e alle competizioni incluse nella programmazione DAZN a 19,99 euro al mese senza vincoli, cioè con l’opportunità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.
A livello di funzionalità include lo streaming simultaneo su una rete Internet, tutto lo sport di DAZN sul dispositivo mobile personale e l’accesso a FanZone, tramite cui è possibile interagire e giocare con gli altri tifosi durante gli eventi trasmessi. Di fatto sono le stesse funzioni a disposizione degli abbonati Full, con un’unica differenza.
La differenza sta nella fruizione dell’abbonamento. Con Full Mobile è possibile guardare le partite soltanto da smartphone, dal momento che è vietata la riproduzione su Smart TV, computer e tablet. Il divieto si estende poi anche alla funzionalità mirroring, tramite cui sarebbe possibile in linea teorica condividere lo schermo del proprio smartphone con uno più grande.
Presentiamo ora un rapido ripasso dei contenuti inclusi con il piano Full Mobile:
- Serie A Enilive: tutte le partite
- Serie BKT: tutte le partite, inclusi playoff e playout
- Eurosport: i canali Eurosport in diretta
- LaLiga EASports: tutte le partite
- Copa del Rey: gli incontri della coppa nazionale di Spagna
- CEV Volleyball Champions League: il campionato europeo per club di pallavolo
- FA Cup: gli incontri della coppa più prestigiosa per le squadre inglesi
- Liga Portugal Betclic: il meglio del campionato portoghese
- Jupiler Pro League: il meglio del campionato belga
- FIFA+: le partite più belle dei Mondiali FIFA
- Serie A Women: tutte le partite
- NFL: una selezione di partite
- Roland Garros: tutti i match
- Australian Open: tutti i match
- Il meglio del ciclismo: tutto il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta
- UFC: tutti gli eventi
- PGA Tour: tutte le buche
- LIV Golf: tutte le emozioni
- SuperLega: il campionato di pallavolo maschile
- Serie A1 Tigotà: il campionato di pallavolo femminile
- Kings League Italia: tutte le partite