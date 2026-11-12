DAZN Family e HBO Max insieme in offerta: 19% di sconto per 12 mesi

Federico Pisanu
Pubblicato il 12 nov 2026
DAZN Family e HBO Max insieme in offerta: 19% di sconto per 12 mesi
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Nuova offerta in casa DAZN. Il piano Family, che da inizio novembre include anche il piano Base con pubblicità di HBO Max, è in offerta a 49,99 euro al mese per dodici mesi invece di 61,99 euro, guadagnando uno sconto del 19% per un anno. La promozione è sottoscrivibile online fino al 23 novembre.

Considerando che il piano di HBO Max incluso in DAZN Family ha un valore di 6,99 euro al mese, il risparmio mensile è di 18,99 euro, che in un anno raggiunge l’importo complessivo di 227,90 euro.

Pagina offerta DAZN

dazn family offerta

Diversi i titoli di caratura mondiale che impreziosiscono il catalogo della popolare piattaforma streaming. Tra questi si annoverano The Pitt, Euphoria, House of the Dragon, Harry Potter, Portobello, A Knight of the Seven Kingdoms, Lanterns, Melania Rea e Peccato.

I contenuti di HBO Max sono visibili sul sito hbomax.it o l’app HBO Max, come fa sapere DAZN. Inoltre, è richiesta anche un’attivazione separata del piano in questione. In seguito all’acquisto del piano Family occorre infatti collegarsi al proprio account DAZN e selezionare il banner promozionale per essere reindirizzati alla pagina di attivazione del servizio streaming.

Sempre per quanto riguarda il piano Base con pubblicità della piattaforma streaming HBO Max, le caratteristiche principali sono la qualità video fino a Full HD, l’accesso libero a tutto il catalogo e la riproduzione su due device in contemporanea.

Sono due i dispositivi in contemporanea anche del piano Family di DAZN, su reti Wi-Fi differenti. La programmazione sportiva rimane poi la stessa del piano Full, con tutte le partite di Serie A e Serie BKT, oltre che LaLiga EASports, la Copa del Rey e la FA Cup. Inoltre, vi è anche la possibilità di accedere alla diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, con la visione in esclusiva – tra le altre cose – di Australian Open e Roland Garros.

Pagina offerta DAZN

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