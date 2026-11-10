Tutta la Serie A su DAZN a meno di 20€ al mese senza vincoli

Federico Pisanu
Pubblicato il 10 nov 2026
Tutta la Serie A su DAZN a meno di 20€ al mese senza vincoli
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La stagione 2026-2027 del campionato di Serie A porta in dote un nuovo piano DAZN che consente di vedere tutte le partite a meno di 20 euro al mese. È prevista soltanto la sottoscrizione mensile, di conseguenza si può decidere di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi dando un preavviso di 30 giorni.

Il piano in questione si chiama Full Mobile ed è una delle novità più interessanti. Costa 19,99 euro al mese e include tutta la Serie A e gli altri contenuti dell’offerta sportiva di DAZN. L’unico compromesso da accettare, rispetto al tradizionale piano Full, è di guardare le partite soltanto da smartphone.

Pagina offerta DAZN

dazn full mobile

È infatti vietata la riproduzione dei contenuti da PC, tablet e Smart TV, così come il mirroring, cioè la tecnologia che consente di condividere lo schermo del proprio telefono con un altro schermo più grande. Se anche ci si dovesse riuscire, DAZN bloccherebbe il tutto dopo pochi istanti.

Calcolatrice alla mano il risparmio netto rispetto alla sottoscrizione annuale del piano Full è di 17 euro al mese. Ipotizzando dunque di confermare il piano Full Mobile per dodici mesi, il risparmio ammonterebbe a 204 euro in un anno.

Poi, come accennato prima, i due piani condividono gli stessi contenuti. Ad esempio, gli appassionati di calcio hanno la possibilità di vivere tutta la Serie A Enlive, la Serie BKT, la LaLiga, la Copa del Rey e la FA Cup.

Per chi invece ama lo sport in generale, Full Mobile include la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Ciò si traduce nella possibilità di vedere tutti i match di Australian Open e Roland Garros, i primi due slam della stagione di tennis.

Con Eurosport si ottiene anche il meglio del ciclismo tra Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, più gli sport invernali, tutti gli eventi UFC e le buche del PGA Tour.

Pagina offerta DAZN

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