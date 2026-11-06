Guardare la Serie A su DAZN ora costa meno: ecco lo sconto sul piano Full

Federico Pisanu
Pubblicato il 6 nov 2026
Guardare la Serie A su DAZN ora costa meno: ecco lo sconto sul piano Full
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Gli appassionati di calcio possono guardare tutte le partite della stagione 2026/2027 di Serie A ad un prezzo più basso, per effetto della nuova offerta sul piano Full di DAZN. Sia il piano Annuale che quello Mensile beneficiano di uno sconto di 7 euro al mese, con prezzi rispettivamente pari a 29,99 euro al mese per dodici mesi e 39,99 euro al mese senza vincoli.

L’abbonamento DAZN Full consente di accedere non solo a tutti gli incontri di Serie A, ma anche alla diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, a tutta la Serie BKT, alla LaLiga EASports, alla Copa del Rey, al campionato europeo per club di volley, alla FA Cup, al meglio della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League, al canale tematico FIFA+, a tutta la Serie A Women, a una selezione di partite di NFL, al LIV Golf, a tutte le partite della Kings League Italia, oltre che al meglio del massimo campionato italiano femminile e maschile di volley.

Pagina offerta DAZN

dazn full offerta

La promozione in corso permette di risparmiare 84 euro con la sottoscrizione annuale, l’equivalente di due mesi e mezzo di abbonamento. Una possibilità per quanti stavano aspettando un’offerta sul piano che dà accesso all’intera programmazione sportiva di DAZN.

Gli utenti che scelgono di sottoscrivere l’abbonamento a DAZN Full questo weekend potranno vedere anche i tre big match dell’undicesima giornata di Serie A, vale a dire Napoli-Lazio, Inter-Como e Fiorentina-Juventus. La sfida del Maradona è in programma domenica all’ora di pranzo, nel pomeriggio invece i campioni d’Italia ospitano la squadra delle meraviglie allenata da Cesc Fabregas, e di sera il posticipo del Franchi tra la Viola e la Vecchia Signora.

Ecco il calendario completo dell’undicesimo turno di campionato:

  • Venezia-Udinese (venerdì alle 20:45)
  • Torino-Lecce (sabato alle 15:00)
  • Cagliari-Frosinone (sabato alle 15:00)
  • Parma-Bologna (sabato alle 18:00)
  • Roma-Sassuolo (sabato alle 20:45)
  • Napoli-Lazio (domenica alle 12:30)
  • Monza-Atalanta (domenica alle 15:00)
  • Genoa-Milan (domenica alle 15:00)
  • Inter-Como (domenica alle 18:00)
  • Fiorentina-Juventus (domenica alle 20:45)
Pagina offerta DAZN

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