Disney+ concede un regalo: fino a 4€ di sconto sui piani di 6 mesi

Federico Pisanu
Pubblicato il 2 nov 2026
Disney+ concede un regalo: fino a 4€ di sconto sui piani di 6 mesi
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

La piattaforma streaming Disney+ è in vena di regali. Grazie all’ultima promozione, infatti, è possibile beneficiare di uno sconto fino a 4 euro sui piani di sei mesi, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese e sconti fino al 25%.

L’iniziativa è valida per un periodo di tempo limitato sul sito ufficiale e vi possono accedere tutti, sia i nuovi clienti sia coloro che decidono di riattivare un vecchio abbonamento. L’unico requisito da soddisfare, in ambedue i casi, è avere almeno 18 anni.

Pagina offerta Disney+

disneyplus a partire da 5,99 euro

Una volta conclusi i sei mesi, il prezzo torna ad essere quello in vigore al momento della sottoscrizione dell’offerta. Nel caso specifico, quindi, a partire da 6,99 euro al mese, prezzo non scontato del piano Standard con pubblicità, quello più economico.

Ecco i prezzi dei piani della durata di sei mesi di Disney+ in promozione:

  • 5,99 euro al mese per sei mesi per il piano Standard con pubblicità, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto rispetto al prezzo attuale)
  • 8,99 euro al mese per sei mesi per il piano Standard, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto rispetto al prezzo attuale)
  • 11,99 euro al mese per sei mesi per il piano Premium, poi 15,99 euro al mese senza vincoli (25% di sconto rispetto al prezzo attuale)

Tutti i tre piani includono l’accesso completo alla piattaforma streaming Disney+, che comprende i classici senza tempo Disney, i nuovi Originals, le serie televisive Marvel, la saga Star Wars, l’intrattenimento di Hulu, i film d’animazione Pixar e i documentari di National Geographic.

Pagina offerta Disney+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Il derby Milan-Inter accende la serata di Halloween su NOW
Offerte

Il derby Milan-Inter accende la serata di Halloween su NOW
DAZN Full è in offerta: ecco 7 euro di sconto al mese per 1 anno
Offerte

DAZN Full è in offerta: ecco 7 euro di sconto al mese per 1 anno
Disney+, accesso a tutti i film e le serie tv a partire da 5,99€ al mese 
Offerte

Disney+, accesso a tutti i film e le serie tv a partire da 5,99€ al mese 
Tutta la Serie A su DAZN a meno di 20€ se si accetta un unico compromesso
Offerte

Tutta la Serie A su DAZN a meno di 20€ se si accetta un unico compromesso
Link copiato negli appunti