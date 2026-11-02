Disney+ concede un regalo: fino a 4€ di sconto sui piani di 6 mesi

La piattaforma streaming Disney+ è in vena di regali. Grazie all’ultima promozione, infatti, è possibile beneficiare di uno sconto fino a 4 euro sui piani di sei mesi, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese e sconti fino al 25%.

L’iniziativa è valida per un periodo di tempo limitato sul sito ufficiale e vi possono accedere tutti, sia i nuovi clienti sia coloro che decidono di riattivare un vecchio abbonamento. L’unico requisito da soddisfare, in ambedue i casi, è avere almeno 18 anni.

Una volta conclusi i sei mesi, il prezzo torna ad essere quello in vigore al momento della sottoscrizione dell’offerta. Nel caso specifico, quindi, a partire da 6,99 euro al mese, prezzo non scontato del piano Standard con pubblicità, quello più economico.

Ecco i prezzi dei piani della durata di sei mesi di Disney+ in promozione:

5,99 euro al mese per sei mesi per il piano Standard con pubblicità , poi 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto rispetto al prezzo attuale)

, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto rispetto al prezzo attuale) 8,99 euro al mese per sei mesi per il piano Standard , poi 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto rispetto al prezzo attuale)

, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto rispetto al prezzo attuale) 11,99 euro al mese per sei mesi per il piano Premium, poi 15,99 euro al mese senza vincoli (25% di sconto rispetto al prezzo attuale)

Tutti i tre piani includono l’accesso completo alla piattaforma streaming Disney+, che comprende i classici senza tempo Disney, i nuovi Originals, le serie televisive Marvel, la saga Star Wars, l’intrattenimento di Hulu, i film d’animazione Pixar e i documentari di National Geographic.