Tutta la Serie A su DAZN a meno di 20€ se si accetta un unico compromesso

Dalla stagione 2026/2027 è possibile vedere su DAZN tutte le partite di Serie A a 19,99 euro al mese, senza vincoli. Merito del nuovo abbonamento Full Mobile, che però richiede un compromesso da accettare: guardare gli incontri soltanto da smartphone.

Il piano Full Mobile vieta infatti la visione su Smart TV, PC, tablet, o qualsiasi altro display più grande di uno smartphone. E per rendere il divieto ancora più stringente, è vietato anche sfruttare la tecnica del mirroring che consente di duplicare il contenuto che si sta vedendo sullo smartphone su uno schermo più grande.

Con DAZN Full Mobile si ha inclusa l’intera programmazione di DAZN, quindi tutta la Serie A Enilive con dieci partite su dieci a giornata, tutta la Serie BKT (incluse le sfide di playoff e playout), LaLiga EASports, la Copa del Rey, la FA Cup, il meglio del campionato di calcio portoghese (Liga Portugal Betclic), il meglio del campionato belga (Jupiler Pro League) e la Serie A Women.

Inoltre sono disponibili tutti i match di Australian Open e Roland Garros, una selezione di partite di NFL, il canale tematico FIFA+ e il campionato europeo per club di volley.

Incluso nel piano Full Mobile anche lo streaming simultaneo su una rete Internet, lo sport di DAZN live e on demand, più FanZone, la funzionalità interattiva che permette di interagire e giocare con gli altri abbonati durante gli eventi.

Ricordiamo che il piano Full, che presenta gli stessi contenuti e le medesime funzionalità, ad eccezione della visione soltanto su smartphone, costa 36,99 euro al mese per dodici mesi.